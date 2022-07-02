梅雨季高溫濕熱易誘發哮喘關節疼痛　盤點5種梅雨病及3大預防措施

梅雨季節溫暖多濕的氣候，溫度、濕度非常適宜各種霉菌、塵蟎繁殖，再加上梅雨季節氣溫多變，濕度增大，氣壓較低。



所以碰上潮濕的天氣，要特別提防這5種「梅雨病」趁勢攻擊你身體。

5種梅雨病（按圖👇👇👇）

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當心5種梅雨病

一、哮喘

全台灣的哮喘（又稱氣喘）患者估計超過200萬人，而誘發哮喘發作的常見原因包括病毒感染、霉菌、塵蟎、空氣污染等，而梅雨常被稱為「霉雨」，許多物品在梅雨季節容易因受潮而發霉，發霉的環境對哮喘患者來說，是個極大的威脅，再加上空氣濕度高、日夜溫差大，容易滋生蟎蟲，人接觸到過敏原的機會增加，更是哮喘好發的危險因子。

二、關節疼痛

經常有人說，關節是老人家的氣象台，只要一有關節疼痛，就知道天氣出現變化，環境開始變得潮濕，當梅雨季時日夜溫差大，晴雨交替變化又快，極易誘發風濕性關節炎等疾病，特別是以往就存在腰部肌肉勞損、扭傷、骨折的人，在梅雨季特別容易在上述部位及關節出現酸痛的症狀。

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三、上呼吸道感染

梅雨季節的悶熱和潮濕，再加上空氣品質變差，助長了細菌和病毒的滋生，此時若不注意室內換氣通風，抵抗力較差的老年人和兒童的呼吸道就容易受到刺激，引起呼吸道感染或過敏性鼻炎等症狀。

四、婦科疾病

梅雨季天悶熱潮濕，一些女性長時間保持相同坐姿，再加上穿不透氣的牛仔褲、緊身內褲，很容易發生外陰瘙癢的症狀，女性常見的婦科病如陰道炎、子宮頸炎也隨之出現，因為梅雨期濕熱的環境，讓霉菌會趁機入侵，大量繁衍的結果導致女性霉菌性陰道炎在這段期間的發病率是一年中最高的。

五、濕疹等真菌皮膚疾病

悶熱天氣容易誘發皮膚真菌感染，梅雨季節也是皮膚科就診的高峰期。真菌喜好溫暖、潮濕氣候，一到梅雨季時，真菌感染成為第一高發皮膚病，其中真菌型濕疹、頭癬、體癬、股癬、手足癬都是好發於梅雨季的皮膚疾病。

預防梅雨病，注意三件事

一、保持環境清潔與通風

要注意保持居住或工作環境的清潔無塵，並經常保持通風的狀態，至於梳化、地毯等居家用品要經常除塵，此外，個人使用的毛巾、被褥要勤洗，保持乾爽，儘量排除可能導致過敏與皮膚疾病的根源。

二、注意個人清潔與衛生

要注意保持身體乾爽、清潔，在高溫多濕的梅雨季節，如果運動或流汗後應立即沐浴、並更換棉質等較為舒適的衣物，以保持乾爽。平時注意臉部的清潔，但不要過度頻繁，女性朋友要少穿又厚又緊的牛仔褲或緊身褲，儘量穿棉質內衣。

三、出現症狀立即就診

如果出現以上5種疾病的症狀，應該儘快就醫進行檢查診治，切勿自行購買藥物服用或外用。

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