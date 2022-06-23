濕邪｜梅雨季濕氣重病痛變多？中醫師教排濕氣方法飲食避免辛辣甜

春末夏初，由於台灣、日本與華南地區降雨量豐沛，適逢長江中下游一帶梅子成熟的季節，故稱「梅雨」，潮濕的空氣易使物品發黴，因此也稱為「黴雨」。台灣梅雨季節則約是在5月中旬入梅，6月中旬出梅，此時陰雨綿綿、氣温上升，更顯悶熱，不僅影響生活，還有健康。



梅雨季節以濕邪為主 常見疲倦、腹瀉等症狀

台灣樂生療養院陳耑至中醫師說，梅雨季節以濕邪為主，濕邪的特性包括重濁、黏滯、趨下、易傷陽氣。中醫認為肺、脾、腎是體內代謝水液的臟腑，現代人工作生活飲食習慣大多為少動久坐、吹冷氣、出汗少、喜凍飲、愛食重口味等，導致肺、脾、腎代謝水液的功能不良，氣血運行不暢。

▼濕邪體質8大病徵（按圖看清👇👇👇）

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而外部濕邪侵襲人體，體內濕氣堆積，內外濕交織，因此梅雨季時容易有頭部昏沉、四肢沉重倦怠、關節痠痛、舌苔白厚、大便黏、肚脹腹瀉、下肢水腫、腳氣、白帶、濕疹等症狀。

保持規律生活 飲食避免辛辣甜

要改善梅雨季節的身體不適，台灣陳耑至中醫師表示，除了以規律運動、增加血液循環，汗除能排出體內濕氣，改善頭部昏沉、四肢沉重倦怠、關節痠痛等外，飲食方面更應該避免辣、炸、烤和甜食，以減輕腸胃負擔。

排除體內濕氣 飲食＋穴位按摩可調理

中醫認為脾主運化，代謝體內水液，去除濕氣，則不會舌苔白厚、大便黏、肚脹腹瀉等。台灣陳耑至中醫師解釋，在食療可選用香辛料排除體內濕氣，增加胃口，如生薑、胡椒、咖哩等，或飲用綠豆薏仁湯、紅豆水、粟米須茶等都可幫助消水腫、腳氣，但食療仍需視個人體質和症狀嚴重度調整，都不宜過度。

此外，穴位按摩也能增加血液循環，代謝濕氣，緩解下半身水腫，主要選擇脾經、胃經和腎經的穴位，如三陰交穴、豐隆穴、太谿穴等。

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