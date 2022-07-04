食物安全｜將軍澳酒樓1星期3次現曱甴點心 網民批衛生極差劣
撰文：健康Easy
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在餐廳吃飯要多注意衛生，否則隨時中大伏！近日有數位網民均在facebook表示光顧了將軍澳同一酒樓，但卻發現點心被「加料」，一咬開驚見藏了曱甴屍體，恐怖程度爆登。不少街坊也留言批評該間酒樓的衛生情況差劣無比，經常榜上有名，又言一星期已發生了3宗相同事件，「啲昆蟲點心就嚟變招牌菜」。
有網民於facebook群組「將軍澳主場」上載照片，表示今早（4日）於寶琳的一間酒家喝茶吃點心，其中叫了一籠菜苗餃，咬開後卻驚見有隻曱甴屍體在內，嚇到樓主瞬間零食慾：「真係好恐怖，吐都吐唔切！」
除了樓主，亦有另一網民早在昨日（3日）也在煌宴酒家吃點心，該網民叫了一籠菜苗餃，但吃前發現外皮卻黏了隻曱甴屍體，直言：「見到呢隻野，咩都唔想食。」
大批網民均留言高呼恐怖，又批酒樓衛生無改善，出現曱甴點心的頻率幾乎一日一次，「呢間比較邋遢」、「唔好再去啦」、「呢個星期第3單啦」、「黑心酒樓，食完搞肚痛，何必呢」。亦有網民表示應該要向食環署投訴，「要叫街坊唔好再幫襯」。
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