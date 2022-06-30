寄生蟲｜日女星吃壽司肚痛呼痛過生仔　檸檬汁、芥末可殺寄生蟲？

日本女團AKB48前成員板野友美因嚴重肚痛求醫，其後證實胃部竟被海獸胃線蟲寄生，箇中的痛楚更讓她直呼「比生小孩還痛」，懷疑病情與她早前曾吃壽司有關。



因吃刺身而致寄生蟲進入體內的新聞其實時有所聞，坊間亦流傳檸檬汁、日式芥末、酒等可殺滅刺身的寄生蟲，有關說法有又是否正確?



板野友美前往醫院期間，痛得不能坐直。(板野友美 Youtube頻道)

送院期間劇痛至彎腰未能坐直

本身已育有一女的板野友美周日（26日）在Youtube分享指，自己早前胃部劇痛，乘車前往醫院期間亦痛得彎下腰來而未能坐直，當時她被診斷為十二指腸潰瘍，但服藥後還是不見好轉，加上胃痛導致失眠，故決定再前往醫院求醫。

後經院方的胃鏡檢查後，發現她的胃部寄生了一隻海獸胃線蟲。從胃鏡檢查照可見，她的胃部有白色圓形突起物就是寄生蟲，疑似是寄生蟲啃咬造成胃痛，經手術取出後她的身體已沒有大礙。事後，板野友美坦承日前曾吃過壽司，估計海獸胃線蟲與此有關，曾生過孩子的她直言，這次經歷比生小孩還有痛。

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症狀多於食用後48小時內出現

據台灣衞福部資料顯示，海獸胃線蟲症是一種寄生蟲感染的疾病，水產魚類可能於養殖過程中受到寄生蟲污染。北歐、日本及拉丁美洲等喜愛食用生食水產品之地區，常見有患者感染此症。

當食用未煮熟被寄生蟲感染之海鮮產品時，其蟲體會侵犯人類的胃壁或小腸壁，而引起急性腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉、過敏反應等症狀。

特性



蟲體呈細長狀，長度約1.5-1.6毫米，直徑約0.1毫米。

發生原因



生食或食用未煮熟且受寄生蟲污染之海產魚類或烏賊，為人類感染此症之主要途徑。

中毒症狀



症狀通常由蟲體侵犯腸胃道黏膜或組織所引起，包括：

．腹痛噁心、嘔吐腹脹

．腹瀉、糞便含血或黏液

．輕微發燒

敏反應常伴隨皮膚紅疹及發癢症狀，少有全身型過敏性反應。 症狀通常於食用後48小時內出現，持續數天至數月。

治療方法



海獸胃線蟲症是一種會自行痊癒的疾病，症狀大多可在2至3周後可自行消失，少部分會持續數月或數年。如以內視鏡檢查發現蟲體或感染病灶，可以內視鏡將之移除，或以手術方式切除；目前臨床上並無經證實較有效之除蟲藥物。

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5招預防寄生蟲進入體內

至於要如何預防寄生蟲透過食物進入體內，本港食安中心則有以下5大建議：

1. 食品法典委員會建議，把供生吃的魚類在-20°C或以下冷凍7天；或在-35°C冷凍約20小時，以消滅寄生蟲。

2. 相對野生捕撈，在良好的寄生蟲防控體系下養殖的魚類（例如養殖的三文魚），感染寄生蟲的風險亦可有效地得以控制。

3. 不想從水產感染寄生蟲，最好是吃徹底煮熟的水產。

4. 高危一族，包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士，尤其不應吃未經徹底煮熟的水產。

5. 酒、醋、日式芥辣、黃芥辣及香料等均不能殺死寄生蟲。

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拆解殺滅刺身寄生蟲謬誤

1. 滴檸檬汁有無用？



曾有傳言指滴檸檬汁在三文魚上，寄生蟲會現形爬出。但亦有指檸檬汁只能作表面的消毒。不過，美國食品及藥品管理局（FDA）指出，以檸檬汁、洋葱及蕃茄浸泡的夏威夷菜醃三文魚（lomi lomi）、拉丁美洲菜檸汁醃魚生、大溪地沙律（Poisson Cru）等均曾涉及人體寄生蟲感染，或未能有效殺死寄生蟲。

２. 浸鹽水有用嗎？



聯合國食品法典委員會的《魚和漁業製品操作規範》亦指，如果把用於生食的魚類在鹽水浸泡時間夠長，如鹽醃可減低寄生蟲的危害，但未必能夠完全消除。