5款印尼即食麵含一級致癌物環氧乙烷 專家警告或致血癌乳癌

台灣衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）昨（5日）公布最新邊境查驗不合格名單，其中5款即食麵都是同一家印尼公司「MIE SEDAAP」生產，其調味包、醬料包內被驗出當地禁用的一級致癌物「環氧乙烷」殘留，合計4噸產品遭退運或銷毀，並未流入市面。



據食藥署本周邊境查驗結果，共計19項產品不合格，單是即食麵就佔了7項，其中有5項來自同一間印尼公司「MIE SEDAAP」（喜達）生產，分別是「牛肉味湯麵」杯麵、「雞肉味湯麵」杯麵、「韓式辣雞味炒麵」杯麵、「韓式辣味湯麵」杯麵，以及「酸辣風味麵」即食麵。

食藥署科長陳慶裕表示，5款即食麵分別在配料包、調味包等驗出殺菌劑「環氧乙烷（ethylene oxide）」殘留，可能是醬料包中含有一些農產品，需要殺菌保存，才會出現違規。而環氧乙烷依規定不在食品中檢出，累計4噸產品遭退運或銷毀。

▼5款印尼即食麵含一級致癌物環氧乙烷（按圖👇👇👇）

環氧乙烷被列為已知致癌物

陳慶裕續指，環氧乙烷在台灣並未受批准，只有美國、加拿大等少數國家使用，用於香料、芝麻當作殺菌。

據資料顯示，除害劑環氧乙烷是一種有機化合物，過去主要用於製造乙二醇，一種用於製造抗凍劑和聚酯的化學物質。它也應用於醫院和滅菌設備，對醫療設備和用品進行消毒；也曾用於食品的滅菌，以避免食物被沙門氏菌等微生物污染。

林口長庚腎臟科系毒物科主任顏宗海解釋，若在密閉空間中吸入高濃度的環氧乙烷，可能會刺激呼吸道，造成咳嗽、胸悶、呼吸困難，此外，還會產生頭痛、頭暈、記憶力衰退等症狀。

世界衛生組織國際癌症研究機構已將環氧乙烷列為一級致癌物，若長期接觸，會增加罹患血癌、乳癌之風險。

▼同場加映：杯麵熱量排名（按圖👇👇👇）

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本港食物安全中心早前亦表示，兩款來自法國的Häagen-Dazs雪糕，在台灣被驗出含有歐盟禁用的除害劑「環氧乙烷」。經初步調查發現，受影響的批次產品曾進口香港，涉事產品包括：

Häagen-Dazs雲呢拿雪糕家庭裝



淨容量：473毫升

此日期前最佳：2023年4月13日

進口商：General Mills Hong Kong Limited

Häagen-Dazs雲呢拿雪糕桶裝



淨容量：9.46公升

此日期前最佳：2022年10月26日

進口商：General Mills Hong Kong Limited

食安中心指，上述進口商已按指示將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。

▼同場加映：8大易致癌食物（按圖）