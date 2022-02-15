消委會｜哪款米製麵食含砒霜？七成鈉含量超標示一產品得一星劣評

米線是不少人愛吃的日常正餐之一，消委會測試了市面30款預先包裝的米製麵食樣本，發現當中9款含有俗稱「砒霜」的誘發肺癌物無機砷。同時亦有17款樣本的營養標籤與測試結果不符，其中「Bich Chi」金邊粉的實際鈉含量更與標籤相差逾41倍，而有兩款樣本則驗出未有按法例作標籤的致敏物麩質，麩質敏感的人士若誤吃恐引發過敏反應，引發食安風險。

消委會測試了市面30款預先包裝的米製麵食樣本。（消委會提供）

源順米粉「砒霜」含量最高

在這次接受測試的30款米製麵食樣本中，包括乾米粉、乾河粉、乾米線、保鮮米線、乾金邊粉和韓式麵食，當中27款為乾麵食樣本，餘下3款為保鮮米線樣本，每包的售價介乎3.5元至42元不等。以每100克計，價錢由1.3元至21元，相差逾15倍。這次測試亦只檢測樣本的麵食部分，不包括調味粉或醬汁。

當中有大約八成、約24款樣本驗出重金屬鎘，14款樣本驗出含有重金屬鉻，甚至有9款樣本驗出含有俗稱「砒霜」無機砷，當中「新豐」米線的鎘和「源順」有機白米米粉的無機砷含量是眾樣本中最高，而長期攝取無機砷更有誘發肺癌的風險，幸上述所有樣本的金屬污染物含量未有超出相關標準。消委會指，消費者在正常食用下，不會對健康構成太大風險。

▼消委會五星總評米製麵食：（點擊下圖看更多👇👇👇）

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（消委會提供）

對麩質敏感人士忌吃兩款樣本

此外，消委會透過比對樣本的營養素含量測試結果和產品的營養標籤資料發現，有17款樣本所標示的營養素含量與測試結果的差距不符食安中心要求。當中，七成米製麵食鈉含量超標示，差距最大的分別為「Bich Chi」金邊粉、米粉及「喜越 Joys」河粉。

鈉含量超於標示的樣本，包括：

Chew's新加坡米粉

天營坊新竹米粉

喜越河粉Rice Noodle (Stick Type)

Bich Chi Vina Noodle

Bich Chi Tapioca rick sticks

佳之選過橋米線 - 幼滑

特惠牌即食米線



「Bich Chi」金邊粉的實際鈉含量(422毫克)更與標籤(10毫克)相差逾41倍；「Bich Chi」米粉及「喜越 Joys」河粉的實際鈉含量與標籤差距則為逾29倍及逾20倍，消費者可能在不知情下攝入較多的鈉。

而「新東陽」米粉 及「新豐」米線亦驗出含有致敏物麩質，兩者均未有按法例在營養標籤上標示。如對麩質敏感的人士誤吃，恐引發嘔吐、腹瀉、哮喘、濕疹等過敏反應，引發食安風險。

對於坊間流傳河粉脂肪含量高，不宜多吃的說話，消委會指這要視乎河粉的種類。這次檢測所有樣本的每100克的總脂肪含量，介乎0.2至1.5克，全部屬「低脂」食品。5款乾河粉樣本及4款乾金邊粉樣本，平均總脂肪含量分別為0.8克（0.3至1.5克）和0.6克（0.2至0.8克），各有1款樣本甚至達「不含脂肪」的定義（每100克固體食物含不超0.5克總脂肪）。相信是由於預先包裝乾河粉通常沒有添加油，因此脂肪含量不高。但粉麵店的濕河粉，製作時或會於河粉表面掃油，令口感軟滑，脂肪含量可能因此而較高。

▼消委會十大總評最低米製麵食：（點擊下圖看更多👇👇👇）

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▼同場加映，消委會過去檢測火腿及火雞片鈉含量：（點擊下圖看更多👇👇👇）

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（消委會提供）

選購米製麵食貼士

消委僧提醒，不要為控制體重等因素而偏重進食米製麵食，應該先了解有關食品與米飯的營養、熱量、脂肪的分別，以保持均衡飲食。對於選購米製麵食的貼士，消委會就建議消費者宜注意以下事項：

‐ 細閱預先包裝食物上的成分表和營養標籤，注意鈉的攝取量；

‐ 保持均衡飲食，全穀物類食物是較好的選擇；

‐ 食用米製麵食時，應搭配優質蛋白質食物（例如瘦肉、魚、蛋和豆腐）和蔬菜；

‐ 消化系統較弱人士，可揀選沒有添加澱粉的米製麵食；

‐ 留意麵食隨附的調味粉或醬汁的營養素含量，注意使用分量，亦盡量不要喝湯，以免攝入過多鈉。



在食用米製麵線時，香港營養師協會亦有以下建議：

-使用未經加工或添加調味等添加物的「原型食物」作為原材料所製的食品是較好的選擇。

-食用米製麵食時，應搭配優質蛋白質食物，如瘦肉、魚、蛋、豆腐及其他蔬菜，以達致均衡飲食。

-烹煮含有乳酸等食物添加劑的米製麵食（如保鮮米線）前，可先用水沖洗，避免產生不自然的味道。

