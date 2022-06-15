消委會｜八成床單不抗菌 逾千元卡撒天嬌不達標 哪樣本含致癌物？

本港天氣潮濕，床單和床褥保護套容易存有濕氣而成為細菌及塵蟎滋生的溫床。消委會檢測了市面15款床單和床褥保護套，發現有8成樣本抗菌表現遜色，當中更有價值近1,500元的名牌床單產品抗菌表現不達標，令人大跌眼鏡。



消委會檢測了市面15款床單。(消委會提供)

聲稱具「抗菌」功能未必抗菌

消委會抽查了市面15款床單和床褥保護套，當中9款同時標示有「抗菌」及「防蟎」功能，6款標示有「防蟎」功能，售價由$59至$1,590不等。

在抗菌檢測方面，消委會以以金黃葡萄球菌和克雷伯氏肺炎菌作為試驗菌種，發現9款聲稱具「抗菌」功能的樣本中只有「蟎可敵Mite-PROTEX」和「Natural Home」能有效抑制兩種試驗菌種的生長，抗菌表現理想。

而「Cottex」和「J-Tex X Hallmark」只能有效抑制金黃葡萄球菌的生長。餘下5款樣本，包括「Jadaloo」、「Simple Ol’Me」、「HOLA」、「Cherry」和「CASABLANCA」則未能有效抑制兩種試驗菌種的生長，當中「CASABLANCA」對2種菌種的抑菌值分別只有0.1和0.3，抗菌表現較為遜色。

具抗菌功能床單和床褥保護套：



．蟎可敵Mite-PROTEX：床褥套（$1,200）

．Natural Home：抗菌防蟎純棉無皺床笠（$864）

．澳洲歌婷Cottex：木代爾抗菌天絲淨色套裝（僅抗金黃葡萄球菌達標，$656）

．優雅詩J-Tex X Hallmark：天絲印花抗菌抗塵蟎床品套裝（僅抗金黃葡萄球菌達標，$967）

聲稱具抗菌功能，但不達標的床單和床褥保護套：



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．摘夢園Jadaloo：防塵蟎抗鼻敏感超柔軟雙人床床笠（$820）

．Simple Ol'Me：優質蘆薈棉床單套裝（$158）

．HOLA：OPEN!X HOLA雙人防蟎抗菌四件組（$288）

．Cherry：Cherry Premium Bed Set ($639)

．卡撒天嬌 CASABLANCA：CASA-V 幻影絲印花系列（$1,429）

▼同場加映，其他獲消委會4星總評浴巾：（按圖👇👇👇）

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消委會提醒認清床單針數標示。(消委會提供)

Vania Bedding塵蟎抑制率高達95%

至於防蟎方面，檢測中各個樣本均具有不同程度的防蟎效能，塵蟎抑制率由61%至95%不等，表現最好的樣本為「Vania Bedding」，塵蟎抑制率達95%。根據國家標準定義，防蟎效能屬非常有效（very good anti-mites activity）。餘下14款樣本的塵蟎抑制率為61%至76%，全部均達標準中具有防蟎效能（has anti-mites activity）的要求。

防蟎表現達5星的床單和床褥保護套：



．Softiehk：防水防塵蟎床墊（$650）

．Allergy Care：防塵蟎寢具系列4.8純棉防塵蟎寢具系列床褥旅行裝 （＄1,590）

．Jumend：防蟎防蚊雙人床笠枕袋 ($124)

．HUSH HOME：防水床褥保護套（$432）

．Vania Beddin：四防 (防水防塵防蟎防污) 床褥保護罩（$59）

．SKYLER：防水防蟎床褥保護套（$448）

▼同場加映，消委會五星總評米製麵食：（點擊下圖看更多👇👇👇）

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「HOLA」床單驗出致癌物 惟未超標

部分紡織品或會使用偶氮染料進行染色和印花，但該等染料在特定情況下會分解而產生20多種不同的致癌物芳香胺，因此被歐盟禁用。

而是次測試發現，「HOLA」床單樣本布料上的不同印花部分，檢出不同含量的致癌物芳香胺3,3'-二氯聯苯胺（由每公斤有8.5至12.1毫克），但未有超出歐盟的要求（每公斤30毫克）。

另外，「Natural Home」床單樣本則檢出游離甲醛（每公斤43.1毫克），雖然檢出量符合歐盟要求（每公斤75毫克），但對甲醛有過敏反應的人士，仍需留意。

驗出含致癌物芳香胺的床單樣本：



．HOLA：OPEN!X HOLA雙人防蟎抗菌四件組（$288）

驗出含游離甲醛的床單樣本：



．Natural Home：抗菌防蟎純棉無皺床笠（$864）

▼同場加映，消委會：十大高鈉丸類(排行由高至低)：（點擊下圖看更多👇👇👇）

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