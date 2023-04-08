骨質疏鬆｜吃鈣片可治療退化性關節炎？細數減少骨質流失7大方法

退化性關節炎吃鈣片有效嗎？骨質疏鬆症需要吃維骨力嗎？



台灣營養師吳映澄表示，有許多骨質密度較差、關節喀喀聲的民眾經常諮詢相關問題，但其實退化性關節炎是關節內軟骨磨損，因此狂吃鈣片沒有用；骨質疏鬆是骨骼中的鈣質流失，吃維骨力也不正確。

吃布冧有助預防骨質疏鬆？（按圖了解）👇👇👇

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吳映澄指出，維骨力主要成分是葡萄糖胺硫酸鹽，適用於退化性關節炎，功能訴求為增加關節潤滑作用、減緩關節軟骨磨損。由於維骨力太有名，許多人把葡萄糖胺為主成分的相關產品都稱為「維骨力」；也因為維骨力中「骨」字被誤導，以為是能「補骨」產品，但其實成分中完全沒有鈣，並不能補充骨質密度和預防骨質疏鬆。

鈣質5大功能、7大天然食物補充鈣質（按圖👇👇👇）

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4方法延緩軟骨磨損

吳映澄說明，退化性關節炎是無法逆轉的疾病，建議平時要做好關節保養、維持正常體重、適度適量運動，避免長期負重過重及常搬重物，延緩軟骨磨損，預防勝於治療也是一種保健方法。

至於鈣片，鈣有助骨骼的發育和健康，吳映澄補充，市售鈣片種類相當多元，鈣有助於骨骼正常發育及健康，主要能補充骨質密度、預防骨質疏鬆，依鈣鹽成分可分碳酸鈣、磷酸鈣、檸檬酸鈣與醋酸鈣等。

▼關節炎發作成因（按圖了解👇👇👇）

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預防骨質疏鬆、減少骨質流失7方法

吳映澄說，預防骨質疏鬆症建議應及早儲存骨本，減少骨質流失，並改善日常生活行為，如飲食中增加鈣質與乳製品攝取，避免高鈉飲食，適當日曬幫助維他命D生成，並保持體重、避免煙酒、規律運動、預防跌倒等。

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