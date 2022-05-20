缺鈣｜反應慢記性差又失眠？留意缺鈣10症狀4補鈣飲食避骨質疏鬆

現代人多外食，以致於長期偏食、營養不均的情況下，埋下不少致病因子，尤其是與骨骼息息相關的鈣質。也由於多數人誤以為只有中年或老年人才需要注重鈣質的攝取，事實上，根據台灣國民健康署於2020年最新發佈的調查結果顯示，台灣6歲以下幼兒的鈣攝取不足率約6成，而自13-18歲起的初中及高中生，其鈣攝取已有100%未達建議量，其他年齡層更高達9成以上鈣攝取低下！

文：文子齊 資料查核：Hello 醫師



由此可知，台灣人嚴重缺鈣的現象已遍及各年齡層，當意外發生或年齡漸長時，發生骨質疏鬆、骨折等病症的風險也將大幅上升！究竟缺鈣會有什麼症狀？要吃什麼食物才能補充鈣質？《Hello醫師》將告訴你缺鈣將導致的症狀、原因，又該如何自飲食和日常生活中建立起隨時補鈣的好習慣，讓你人生下半場一樣「鈣」厲害！

出現這些症狀代表你缺鈣（按圖👇👇👇）

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鈣質是牙齒與骨骼的重要成分，也是調節心跳、肌肉收縮、神經運動不可或缺的元素。缺鈣會影響全身的器官，當體內鈣質不足時，將導致下列症狀：

1. 心悸

2. 抽筋

3. 胸悶

4. 腰酸背痛

5. 失眠

6. 暈眩

7. 易怒

8. 記性差

9. 反應變慢

10. 骨質疏鬆



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為什麼會缺鈣？

現代人飲食總是大魚大肉，容易讓身體機能出現結抗作用，造成腸胃降低吸收鈣離子的速度，此外這些原因也會引發缺鈣的為機：

1. 攝取過量咖啡因：咖啡因具有利尿作用，攝取過多會讓大量水分從體內排出，也容易讓鎂、鈣跟著流失。

2. 攝取過多蛋白質：過多的蛋白質恐增加鈣質排出的速度，此外，蛋白質的食物也富含磷，過量的磷也會干擾身體吸收鈣質。

3. 年紀：當年紀愈大時，愈容易讓身體吸收鈣質的速率降低。

4. 缺乏維他命D：適量的維他命D有助於小腸吸收鈣質，若缺乏維他命D恐導致骨骼鈣化不足，造成骨質疏鬆的問題。



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補鈣就該吃這些

若本身缺鈣的人可以參考下列食物補充鈣質，遠離骨質疏鬆：

1. 鮮奶、乳製品：有較多的天然鈣質，鮮奶的活性營養成分可有助於人體鈣質吸收。

2. 乳酪：若有乳糖不耐症的人可以選擇乳酪來補充鈣質，再加上乳酪有大量維他命B雜，所含的乳酸鈣還可促進體內鈣質吸收。

3. 深綠色蔬菜：富含維他命K，是將鈣質轉化為骨頭的重要元素，例如菠菜、小松菜。不小松菜過需要注意的是，不過菠菜的草酸含量高，若和高鈣食物同時吃的話會降低鈣質的吸收。

4. 豆類、豆製品：如豆腐、豆漿、豆乾等都是很好的來源，全素者可以選擇吃這些補鈣。



運動、曬太陽可以增加鈣質

除了透過飲食增加鈣質之外，也可以透過下列的2招幫助身體補充鈣質：

1. 多曬太陽：每週至少曬3次太陽，1次大約10分鐘左右。藉由曬太陽吸收維他命D，能促進小腸吸收鈣質，保持平衡，不過也需要注意不要過度曝曬，以免曬傷。

2. 多運動：可以透過負重運動增加骨質密度、強健肌肉，降低跌倒與骨折的機率。



雖然身體缺乏鈣質時要多補鈣，不過也記得別補充過頭了，若身體的鈣質過量可能會引發高鈣血症，導致腎功能受損。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：抽筋、心悸？你缺鈣了！15分鐘曬出「鈣」世英雄、4大補鈣飲食吃對就贏】

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