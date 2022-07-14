指甲｜更年期指甲脆弱易長倒刺？用手撕恐患甲溝炎4招護理變美甲

身體最容易洩漏年齡的兩個部位，就是脖子和手，而手部指甲的養護更容易被忽略。



你的指甲容易乾澀斷裂？指甲旁一直有倒刺產生？醫師提醒，千萬不要用手撕除倒刺，善用以下小技巧，讓指甲看起來年輕健康。

4個指甲保養重點（按圖了解）👇👇👇

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更年期指甲更脆弱！醫師教你補充營養、清除倒刺

別小看指甲，雖然它只佔了手的一小部分，卻也是手部美不美的關鍵。台灣衛生福利部雙和醫院皮膚科主治醫師陳昱璁指出，特別是進入更年期的女性，因為荷爾蒙減少的影響，造成指甲較脆弱、失去原有光澤，同時變得容易乾澀與斷裂；若沒有善加保養，粗糙或是缺乏光澤的指甲也容易顯老。陳昱璁分享以下4個指甲保養的重點。

1. 指甲鉗與磨甲棒搭配使用

不少人剪指甲都只用指甲鉗，陳昱璁表示，現代人的指甲因為有使用指甲油、飲食相對不健康，大多變得較硬較脆，如果用指甲鉗剪指甲，可能會斷裂甚至分岔成兩三層，有時候一不小心，甚至會傷到甲床。他建議，這樣的情況先用指甲鉗修剪過長的指甲，留下3～4mm的白色部分，剩下的則可以用磨甲棒打磨邊緣，直到剩下2mm左右白色的部分即可。

2. 倒刺撕除小心甲溝發炎

很多人看到指甲旁倒刺，第一時間就是用手撕除，陳昱璁提醒，這樣的去除方式容易產生指甲溝發炎，如果指甲溝發炎則容易造成生長出來的指甲變形，失去光澤。建議對於倒刺的去除，要先軟化，後用指甲鉗去除，同時平時注重皮膚的保濕，可以大幅降低倒刺的產生。

甲溝炎是什麼？為什麼有甲溝炎？（按圖看清👇👇👇）

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3. 補充生物素和蛋白質

陳昱璁說，指甲生成最重要的成分是生物素和蛋白質，生物素又稱維他命H、維他命B7，存在於牛奶、蛋黃、肝臟、酵母，補充足夠的生物素和蛋白質，能增強指甲的硬度和生長。

4. 避免過度塗抹指甲油

指甲油是有機溶劑，會破壞指甲，使指甲中的蛋白質變性，塗到旁邊的指緣皮則容易刺激皮膚，引起乾裂、濕疹。另外，卸除指甲油所使用的去光水，會傷害指甲表面，使其乾裂。陳昱璁建議，塗指甲油可以間歇性的塗，中間可以休息4周，給指甲一些時間修復，護手霜、乳液、凡士林都可用來塗抹保養指甲。

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