肢端肥大症｜放任不治療壽命減少10年？要警覺手腳趾變粗、變大

經期水腫的時候穿鞋子可能覺得小緊，但如果每隔一陣子就覺得鞋子變小，或是以前的戒指漸漸都戴不下，小心這可能不是單純變胖或水腫，而是腦下垂體長腫瘤！



醫師表示，腦下垂體腫瘤會不正常分泌生長激素，導致外觀慢慢變化，因為變化很慢，同住家人也不易發現，提醒有皮膚多汗多油、手腳趾變粗、變大，或是舌頭變大等情形，都要提高警覺。

肢端肥大症不治療壽命少5～10年？（按圖👇👇👇）

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50歲的上班族陳先生，近2年來容貌外觀產生不小變化，一開始額頭及下巴變得愈來愈突出，接著鼻子與手也變大了，但身高沒有改變，他自覺鞋子愈穿愈緊、愈換愈大，就醫診斷才發現罹患肢端肥大症。

台灣馬偕紀念醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師黃俊達表示，肢端肥大症是因腦下垂體腫瘤不正常分泌生長激素所導致，患者除了外觀改變外，也會有多汗多油、皮膚變粗及性功能障礙等問題，雖然是一種漸行性的疾病，但因臟器也會隨著內分泌的不正常而增生膨大，若沒有即時發現並治療，平均壽命約減少5～10年。

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鞋子穿不下、戒指戴不了、睡眠窒息 自我警覺

黃俊達表示，因為外觀變化是慢慢進行的，所以同住家人也不易發現，有時要靠不同時期的證件照比對才會發現，自己能發現的就是腳變大、鞋子穿不下，或是戒指戴不上，有些患者也會因為舌頭變大，出現睡眠窒息症。

而肢端肥大症者已膨大的臟器是「回不去的」，確診後的第一要務，就在為臟器膨大設定停損點，由於這類病人較易罹患高血壓、糖尿病、心臟肥大、大腸瘜肉，以及睡眠窒息症等，因此除了手術切除腫瘤之外，還必須追蹤相關臟器功能，而通常手指、腳趾這類，因為屬於硬組織，即使治療後，也無法回復到原始狀態，但舌頭變大就有機會恢復。

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腫瘤愈小手術效果愈好

臨床上，肢端肥大症年發生率約為每百萬人2～11人，手術的治癒率與腦下垂體腫瘤大小，及外科醫師的經驗有關，小於1厘米的腫瘤，手術治癒率可高達75％，但如果已經侵犯到周邊組織的較大腫瘤，手術治癒率則降至30～50％。上述患者陳先生接受神經外科腦下垂體腫瘤「連根拔除」手術後，大手大腳與外觀變化情況逐漸改善，目前仍持續在門診追蹤。

微創手術經鼻內視鏡 不用切開頭骨

台灣馬偕紀念醫院神經外科主治醫師詹雲凱表示，以往類似陳先生這樣必須接受腦部手術的病人，必須在頭部劃下一道長長的手術傷口，並取下大範圍的頭骨後，才能進行腦部腫瘤的手術切除。 現在透過腦瘤微創手術以及經鼻內視鏡顱底手術的精進，可以不必開顱。腦瘤微創手術具備「最大範圍切除」與「最小程度破壞」兩大特點，手術過程中，有清晰的內視鏡影像系統，搭配精良的術中導航系統，可以準確定位腫瘤位置，並提供即時新的影像。不過每位病人腦瘤位置、大小都不相同，並不是所有病人都適合使用微創手術。

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