肥胖｜脂肪會變癌？6旬漢腹部長30cm超大腫瘤　常見於四肢及腹腔

68歲劉先生近日因腹部疼痛就醫，經電腦斷層檢查發現，在腹股溝處有一個近30厘米大的腫瘤，台灣大千綜合醫院泌尿科醫生李承哲安排手術切除後進行病理切片，報告證實為惡性脂肪肉瘤，所幸腫瘤並未轉移。劉先生術後恢復良好，目前持續追蹤避免復發。



李承哲表示，脂肪肉瘤常發生於四肢及後腹腔內，是深層軟組織異常且具有侵犯性的惡性腫瘤，為罕見的癌症疾病。出現在四肢的脂肪肉瘤多是腫大的硬塊，會有疼痛或麻的感覺；但若長在後腹腔內，因不易發現，通常等到腫瘤較大，並壓迫到鄰近的器官，開始出現腹痛、噁心、排便困難等問題時才會被發現。

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早期發現脂肪肉瘤，存活率大不同

脂肪肉瘤若沒有侵犯到淋巴或轉移，經治療後5年的存活率可達90%以上，但如果發現時已侵犯到淋巴或轉移，則5年存活率下降到10～20%，所以早期發現與治療，是對抗脂肪肉瘤的首要關鍵。治療的主要方式為手術切除，並視情況決定是否搭配放射線治療或化學治療，然而脂肪肉瘤的復發率較高，因此治療後定期追蹤非常重要。

脂肪肉瘤的發生原因目前不明，雖是罕見惡性腫瘤，李承哲提醒，民眾四肢如有不明腫塊，應盡早就醫檢查，或是定期接受腹部檢查，才能及早發現異常並治療。

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