糖尿病｜工頭一餐2個便當　暴瘦10公斤得病　這樣吃滷肉可減油脂

50歲男子在工地當工頭因工作量大、餓得快，中午要吃兩個便當，近三個月竟瘦了十公斤，他樂得減肥，妻子卻憂心，押着他就醫，才發現他罹患第二型糖尿病，男子驚訝，他沒時間吃有吃甜食，便當吃多了竟糖尿病上身。



台灣澄清醫院中港院區家醫科醫生戴廷羽建議，經常外食吃便當的朋友，不妨滷肉去肥，雞腿去皮，油膩青菜過水，用礦泉水淋掉油脂，這是避免糖尿病上身的小撇步。

工頭表示，老板知道他食量大，中午特別給他兩個滷肉或雞腿便當，最近三個月來發現體重減輕10公斤，以為是天氣熱流汗多，加上工班勞累關係，還樂得可以趁機減肥，但妻子認為這樣的體重減少太怪異，押着他到醫院就診。

相關文章：【糖尿病】半杯豆蛋白質=1安士肉減慢糖吸收 6種超級食物降血糖

+ 13

戴廷羽說，這名工頭抽血檢驗醣化血色素為11％（正常為4％到6％）；空腹血糖為260mg/dl（正常為80mg/dl到100mg/dl），確診為罹患糖尿病。

戴廷羽說明，目前台灣的糖尿病患者至少230萬人，其中90％為第二型糖尿病，且有年輕化趨勢。第二型糖尿病是一個血糖從正常到不正常緩慢發展的歷程，症狀不明顯，目前認為和家族遺傳、飲食、活動量少的生活習慣、以及肥胖有關。

有人不吃甜食、也不胖，為何會得糖尿病？戴廷羽說，跟遺傳有關，第二型糖尿病，只要父母有一人罹患，子女罹患機率為四成，工頭的母親也有糖尿病。甜食是肥胖的危險因子，加工食品或油炸物都含有高糖，常吃就有風險，應盡量吃原形的食物。

這名工頭確診罹患糖尿病後，經轉介營養門診提供飲食建議，其妻每天製做健康便當給先生帶到工地吃，從飲食來控制血糖數值，加上規則服藥，其醣化血色素已控制到7％，控制良好。

戴廷羽強調，對糖尿病患者，一定要遵守四大原則：飲食避免高糖、規律運動、服藥控制、定時自我測量血糖。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

銀髮飲食｜控制血糖減糖尿及併發風險 牛油果合桃10種食物宜多吃

+ 23

糖尿病｜糖尿腳嚴重可致潰瘍、截肢？3招預防患者需留意足部護理

+ 9

骨質疏鬆｜年長以外 7大原因影響骨骼健康 過輕、少運動也有關

+ 21

延伸閱讀：

試管嬰兒與父血型不合意外揭「40年真相」 妻崩潰喊：給我精神賠償！

「雞蛋缺很大」日缺百萬顆以上 明起雞蛋價格再漲2元

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」