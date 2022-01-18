銀髮健康｜身體隨年齡將現12種老化　參考世衛指引學怎健康老化

健康老化的定義

健康老化（Healthy aging）的概念是由教育學家羅伯特・詹姆士・哈文赫斯特（Robert James Havighurst）所提出的，首見於 1961 年的《老年學家》（The Gerontologist）期刊。哈文赫斯特提出活動理論（The activity theory），說明成功老化 （Successful aging）的關鍵在於：社交生活、積極參與。當老人多多參加各式活動、維持社交生活，往往更加快樂，也更健康，還能提高生活品質、延緩老化。

文：鄭光廷 醫學審稿：台灣醫師姜冠宇／Hello醫師



根據世界衛生組織（World Health Organization，以下簡稱 WHO）的定義，健康老化是：發展並維持「生活機能」（Functional ability，又譯為功能發揮）之過程，而有正常的生活機能便能夠造就幸福的老年。

來自台灣的中華民國國家發展委員會也在 2009 年於健康老化政策提出：「健康老化是生理、心理及社會面向的『最適化』，老人得以在無歧視的環境中積極參與社會，獨立自主且有良好的生活品質。」

人體如何老化

根據 WHO 所提供的定義，以生物學角度而言，老化是各種分子和細胞損傷隨時間逐步積累的結果，將導致身心能力逐漸下降、患病以及最終死亡的風險日益增加。

以下是12類老化生理上的特徵（按圖了解！）

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老化生理上的特徵

心血管功能：

．心臟收縮力降低

．血管系統出現動脈硬化

．造血機能下降



呼吸系統：

．橫膈膜變弱

．氣管軟骨鈣化

．肺活量漸減



消化系統：

．唾液減少

．胃酸分泌減少

．大腸蠕動遲緩



泌尿系統：

．排尿困難

．尿失禁

．夜尿增加

．頻尿增加



視覺：

．乾眼

．老花

．周邊視力降低

．強光耐受力降低



聽覺：

．聽力障礙

．耳鳴

．暈眩



嗅覺：

．嗅覺敏感度下降



味覺：

．味蕾數目減少



皮膚：

．皺紋滿佈

．膠原蛋白流失

．毛細孔角質化



骨骼：

．身高縮水

．骨質疏鬆

．骨刺增加



肌肉：

．肌肉量減少

．反射能力下降



腦神經：

．腦部組織萎縮

．中風



老化心理上的特徵

．失落感：喪失原有社會角色

．疏離感：與社會脈動脫節

．自我中心：生活圈小，只關心自我

．孤獨感：喪偶，或子女兒孫不在身旁

．依賴感：想被照顧卻怕被嫌

．焦慮不安：面對病痛、死亡等的擔憂

．固執：希望家人倚仗長輩的智慧

．懷疑：失智症前期症狀



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全球人口老化

根據 2019 年六月聯合國釋出的《 2019 全球人口展望》（World Population Prospects 2019），平均壽命延長與出生率降低是世界人口趨勢。全球人口數在本世紀結束之前，估計會一直呈現成長的態勢。推估至 2020 年底，全球人口總數會超過 79 億，人口將於 2050 年前後達到 97 億。

2019 年超過 65 歲的老年人佔世界總人口比例 9%，但是到了 2050 年這個比例會來到 17%，近乎兩倍的成長！這也表示到了 2050 年，每六人中便有一人年滿 65 歲。

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如何健康老化

WHO 健康老化是指的是「發展並維持生活機能之過程」，而「生活機能」則由以下三點組成：

1. 內在健康力（Intrinsic capacity）

．行走能力

．思考能力

．視覺能力

．聽覺能力

．記憶能力



2. 環境特質（Environmental characteristics）

．居家環境

．社區環境

．社會環境

．建築環境

．當地居民及其人際關係

．當地居民的態度和價值觀

．當地的公衛及社會政策

．提供給當地居民的服務

．支持當地居民的系統



3. 上述兩種特質之間的互動

人類無法單憑一己之力存活下來，與環境、旁人的互動深刻地影響一個人的健康。小至寓居的樓房，大至整個國家，甚至是親友間的交流，或是政府推動的法案，都與我們的幸福脫不了關係。

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健康老化的五大目標

為了要能夠健康老化，從心所欲地活出自己內心嚮往的高齡生活，代表一個人必須要能做到以下五個目標：

．滿足基本需求

．繼續學習、成長、自主決定

．保有行動力

．持續建立與維持人際關係

．持續對社會貢獻



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：1/5人口年過65歲！健康老化心態你準備好了嗎】