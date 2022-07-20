脫髮｜哈里王子40歲或禿頭？醫生拆解「地中海」成因＋防脫髮食物

男士一到中年隨時陷入脫髮危機？近日英媒引述當地植髮專家指，如果哈里王子（Prince Harry）不盡快採取行動，他可能會在40歲時完全禿頭。這位王子數個月前也曾就脫髮問題自嘲「我完蛋了」。到底甚麼成因會導致脫髮？又有甚麼方法可以防止脫髮？



據英國《每日快報》（Daily Express）指，哈里王子會在9月迎來38歲生日，當地植髮專家米塔爾（Manish Mittal）稱：「根據哈里王子髮線後移的速度，他可能會在兩年內完全禿頭，他40歲的時候肯定會這樣。」

而近年不少媒體的相片中也可見哈里王子的髮線不斷後移，多名英國王室男成員包括哥哥威廉王子（Prince William）和父親王儲查理斯（Prince Charles）也面對髮線後移的問題。

哈里王子今年4月曾在荷蘭電視節目現身宣傳「不可征服運動會」（Invictus Games），當時節目內有人談到自己快將禿頭，哈里王子回應時笑稱：「但你也比我慢，我已經...... 我完蛋了。」（But you're slower than me. I'm already…I'm doomed.）

脫髮成因知多啲

皮膚及性病專科林旭強醫生曾表示脫髮成因眾多，包括貧血、頭皮真菌感染等，當中有部分是可逆性的脫髮（即頭髮會重新生長），部分則須經形形式式的治療。

脫髮成因眾多，常見可歸納三大類，當中成因各異。

雄激素性脫髮



雄激素性脫髮是較常見的漸進脫髮類型，可分為男性型脫髮及女性型脫髮。此類型脫髮可在很早期出現如青春期，常見於20至30歲人士。

1. 男性雄激素脫髮：始初會出現前額的髮線向後移、Ｍ字額，後期頭頂部分漸漸變得稀薄及頭髮脫落，最後演變成「地中海」，嚴重地可以導致大面積的禿頭。

2. 女性型脫髮：一般從頭頂開始，頭頂的頭髮變得稀疏。更年期後的患者，脫髮情況更明顯。

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斑禿（俗稱鬼剃頭）



任何年紀的人士均可能出現斑禿情況，常見於青少年和年輕的成年人。斑禿可在短時間內出現，幾天或幾星期就可見禿髮的現象。一般情況下，患者不會有紅腫或疼痛等不適。

斑禿在醫學角度上，成因未明。主要因身體免疫系統出現問題，皮膚毛囊受免疫系統影響，從而攻擊頭髮的生長。

斑禿一般出現如硬幣大小的禿髮情況，嚴重會有大片面積的脫髮。除了頭髮以外，甚至多於一個地方出現脫髮現象。

休止期脫髮



正常人有一成頭髮處於休止期，當休止期脫髮出現，休止期的頭髮比例可增至3成或以上，使頭髮密度下降。

休止期脫髮與雄激素性脫髮和斑禿不盡相同，休止期脫髮沒有特定形狀的脫髮面積或區域，其脫髮的面積廣泛。

大部分患者會於幾個月內逐漸生長頭髮，回復正常狀況，毋須過於擔心。

▼其他脫髮因素（按圖了解）：

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防脫食物

相信有不少人會認為進食海帶等海藻類食物有助防止脫髮，然而專家指出，這類食物只能令頭髮有光澤卻無效防脫，要預防脫髮，就必需要強化微絲血管，幫助營養運送到毛囊，幫助頭髮生長。

肉桂含有的丁香樹脂醇能有效激活一種名為「Tie2」的物質，可以加速修復並強化微絲血管，營養就能順利運送至毛根。順帶一提，雖然辣椒和胡椒也能促進血液循環，但對Tie2並無效用，所以進食肉桂更有效預防脫髮。

另外，中醫認為「腎其華在髮」，只要腎氣腎精充足，頭髮才會光澤烏黑強韌。部分黑色食物有補肝益腎的作用有助養髮，但僅針對腎虛型的脫髮。

彭醫師分享，想有效預防及改善白髮及掉髮的問題，可進食一些幫助護髮的黑色食材，主要包括：黑芝麻、黑豆、黑枸杞、桑椹、黑木耳等。

▼同場加映：還有什麼食物有助防脫髮？（按圖👇👇👇）

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