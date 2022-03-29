鬼剃頭｜韋史密夫護脫髮妻 女士脫髮成因要知 斑禿未必只甩頭髮?

韋史密夫（Will Smith）早前在奧斯卡頒獎禮上，為維護飽受斑禿（俗稱「鬼剃頭」）問題困擾的脫髮妻，在台上掌摑基斯洛克（Chris Rock）一事，成為了今年奧斯卡的焦點。儘管韋史密夫事後已為事件公開道歉，不過外界亦關注起Jada Pinkett的脫髮問題，到底導致女士出現斑禿問題的原因是甚麼？

奧斯卡2022：韋史密夫的妻子Jada Pinkett Smith近年患上禿頭問題，並在女兒的遊說下決定以光頭形象示人。（AP）

深受斑禿困擾 果斷剪走髮絲

現年50歲的韋史密夫妻子Jada Pinkett，近年一直深受脫髮問題的困擾。她於2018年首次談及此事，指自己某天在洗澡時發現有大量髮絲脫下，當時她已開始憂慮自己有可能變成禿頭。她其後於去年在女兒Willow的遊說下，果斷地把自己剩餘的頭髮剪走，正式以光頭形象示人。

Jada Pinkett這類俗稱「鬼剃頭」的禿髮問題，又稱圓禿、斑禿。據皮膚及性病專科林旭強醫生早前受訪介紹，任何年紀的人士均可能出現斑禿情況，常見於青少年和年輕的成年人。斑禿可在短時間內出現，幾天或幾星期就可見禿髮的現象。一般情況下，患者不會有紅腫或疼痛等不適。

▼Jada Pinkett近年均以光頭形象示人（按圖看清👇👇👇）：

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患者眼睫毛、眉毛亦有脫落風險

斑禿在醫學角度上成因未明，主要因身體免疫系統出現問題，皮膚毛囊受免疫系統影響，從而攻擊頭髮的生長。斑禿一般出現如硬幣大小的禿髮情況，嚴重會有大片面積的脫髮。除了頭髮以外，甚至多於一個地方出現脫髮現象。

斑禿患者除了會有脫髮問題外，眼睫毛、眉毛也可能會出現局部或全部脫落的現象。另外，美國皮膚科醫學會（AAD）資料指出，大約10%至20%的斑禿患者，指甲也會出現變化，例如指甲變紅，或變粗糙等。

在治療方面，醫生會安排患者每月於禿髮位置局部注射類固醇一次，但注射次數也會按脫髮情況和治療效果而定。另外，也要減少炎症和抑制免疫系統，使有關部位的頭髮再生，不過注射類固醇或會出現副作用，較常見的副作用是頭皮變薄。

▼斑禿知多啲（按圖看清👇👇👇）：

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雄激素性脫髮更常見

除了斑禿外，影響女性脫髮的因素還包括比較常見雄激素性脫髮。其間，女性脫髮現象一般從頭頂開始，頭頂的頭髮變得稀疏。更年期後的患者，脫髮情況更明顯。

在藥物治療方面，女性一般可用外用、含「米諾地爾（Minoxidil）」成份的生髮藥水，不過孕婦或餵哺母乳的婦女忌用。除了藥物治療，亦可考慮激光治療、植髮或配戴假髮。

此外，正常人一般有一成頭髮處於休止期，當休止期脫髮出現，休止期的頭髮比例可增至3成或以上，使頭髮密度下降。

休止期脫髮與雄激素性脫髮和斑禿不盡相同，休止期脫髮沒有特定形狀的脫髮面積或區域，其脫髮的面積廣泛。大部分患者會於幾個月內逐漸生長頭髮，回復正常狀況，毋須過於擔心。

▼雄激素性脫髮知多啲（按圖看清👇👇👇）：

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八大因素致女士脫髮

在中醫角度而言，女士脫髮的成因則更多。據註冊中醫師彭子芯早前受訪指，內分泌失調、月經、妊娠等原因均有機會令女士出現脫髮。

1. 內分泌失調



女性在懷孕、停經或更年期期間，會因內分泌的轉變而影響毛髮的生長。生產後3個月左右亦是脫髮高峰期，部分人可自行痊癒；更年期也會因荷爾蒙改變、腎氣衰減而引致脫髮。

2. 情緒因素



過度或持續的壓力、思慮及憂傷都可引致脫髮增多。

3. 不良飲食習慣



過度節食、不均衡飲食會導致營養不良，尤其缺乏蛋白質及鐵質下更容易加重脫髮的情況。

4. 頭皮刺激



頻密地燙染頭髮、使用熱力髮型造型工具等均對頭皮造成傷害，使頭髮更容易折斷。

5. 藥物



荷爾蒙藥、抗抑鬱藥、降血壓藥、薄血丸、抗癌藥等影響身體激素的藥物，可能會伴隨著脫髮的副作用。

6. 疾病



濕疹、脂溢性皮炎、頭癬、甲狀腺疾病、多囊卵巢症、貧血等會影響頭皮健康，造成脫髮。

7. 飲酒過量



過量的酒精會損傷肝腎、阻礙脾胃吸收食物中的營養、引致荷爾蒙失調、使身體濕重而頭油增多等，從而加劇脫髮問題。

8. 常吃油膩、辛辣食物



常吃油膩、辛辣食物會導致頭油分泌過多，常生頭瘡，讓脫髮情況惡化。

▼可養腎護髮的黑色食物（按圖👇👇👇）

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「黑」色食材補肝益腎養髮

中醫認為「腎其華在髮」，只要腎氣腎精充足，頭髮才會光澤烏黑強韌。部分黑色食物有補肝益腎的作用有助養髮，但僅針對腎虛型的脫髮。

彭醫師分享，想有效預防及改善白髮及掉髮的問題，可進食一些幫助護髮的黑色食材，主要包括：黑芝麻、黑豆、黑枸杞、桑椹、黑木耳等。

另外，黑色中藥如首烏、熟地、補骨脂、菟絲子等，亦有較多的生髮功效。除了黑色食物外，日常多攝取花生連衣、堅果、種籽、莓果、蠔、深色蔬菜、海帶等食物，可幫助促進生髮。

改善脫髮問題應對症下藥，如果懷疑或已經出現脫髮問題應盡快求診，尋求適合自己髮質和情況的產品或治療方法，以免情況惡化。