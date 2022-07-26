日本杯麵含一級致癌物環氧乙烷 K Kwong博士分享安全食用貼士

繼早前Haagen Daz雪糕及印尼Mie Sedaap杯麵，食安中心於周二（19日）表示一款日本進口杯麵被驗出含有除害劑「環氧乙烷」，呼籲市民及業界立即停止使用或出售。



食安中心早前透過食物事故監測系統，得悉台灣食品藥物管理署發出通告，指一款日本進口杯麵被驗出致癌物「環氧乙烷」含量不符當地規定。

有關品牌是Acecook的「小豬碗麵──鹽味」，淨重101克，此日期前最佳是2022年9月9日，本港進口商是萬通進出口貿易有限公司。

中心得悉事件後，隨即根據台灣當局提供的資料，聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。中心續指，進口商已按中心指示將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。

食安中心於周二（19日）表示日本進口杯麵Acecook的「小豬碗麵──鹽味」被驗出含有除害劑「環氧乙烷」。（網上圖片）

環氧乙烷知多啲

台灣食藥署科長陳慶裕曾解釋，環氧乙烷在台灣並未受批准，只有美國、加拿大等少數國家使用，用於香料、芝麻當作殺菌。

據資料顯示，除害劑環氧乙烷是一種有機化合物，過去主要用於製造乙二醇，一種用於製造抗凍劑和聚酯的化學物質。它也應用於醫院和滅菌設備，對醫療設備和用品進行消毒；也曾用於食品的滅菌，以避免食物被沙門氏菌等微生物污染。

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K Kwong：一切在於攝取分量或濃度

不少網民擔心食物所含的致癌物會影響健康，化學博士K Kwong近日也在facebook解答大家的疑慮。他表示自己一向吃不少被驗出含致癌物的食品，並非無懼患癌，而是明白如何進食才會致癌，「世上任何物質都是毒物，毒物嘅毒性來自分量。」

K Kwong續解釋，進食某些食品會否致癌，一切在於攝取分量或濃度，「如果濃度太低，你根本唔需要驚。」他舉例指，一般人的家居環境都有致癌物，例如甲醛、氡氣；一些日用品如萬能膠、牙線、包著快餐食品的防油紙層、易潔鑊等都含有致癌物，是否安全均視乎攝取的分量或濃度。

他亦提醒，市面上一些標榜有機的食品也未必如想像般有益，因為有機食物生產方法較容易出現微生物污染，亦較易受真菌感染和含有較多霉菌毒素。故此，他勸籲大家毋須過於執著食品是否完全沒有潛在致癌風險，注意攝取分量及濃度即可，「你要克服過敏，第一件事你要喺細路嗰陣接觸致敏原，而唔係避免。」

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