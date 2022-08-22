護髮｜60歲葉蒨文滿頭白髮依舊自信　中醫師教四季養髮術減緩變白

60歲天后葉蒨文當年以瀟灑走一回、選擇、明月心等歌曲紅遍台灣及香港大街小巷，日前她以一頭白髮、連身紅裙現身歌唱節目，並演唱許多經典歌曲驚豔全場。葉蒨文曾表示，邁入6字頭階段，曾經理解的美，對現在的自己已經沒有意義，現在所抱持「真正的美」是內心愛與美；因此現在的她只想完完全全做自己，就像她的「白頭髮和可愛皺紋」。



當然，民眾可以選擇跟葉蒨文一樣，喜歡自己的白髮跟皺紋；但也可以從日常調養做起，保養自己的頭髮，讓它再慢一點變白，只要自己喜歡自己的樣子，不管怎麼都是屬於自己的「真正的美」。

四季養髮術（按圖看清 👇👇👇）

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白髮為身體老化過程

台灣中醫師陳信宏表示，頭髮會變白是毛囊細胞老化的過程。身體機能與細胞隨著年齡增長，組織細胞也會有老化與退化現象，而白頭髮即是身體正在老化的過程。中醫認為「血之餘在髮」，意思是說，舉凡一切與毛髮生長有關的問題與「血液」脫離不了關聯。現代科學認為白髮形成的原因是毛囊細胞中的黑色素減少所致，當毛囊細胞再也不能生產或順利運送黑色素，就會造成毛髮的白化。

想要養護頭髮的民眾，陳信宏建議，可先以「洗髮順序」做起。洗頭前，以原木或是梳齒較圓滑的髮梳，順著髮流梳頭2分鐘，再以溫水充分淋濕頭皮與頭髮，並取適量洗髮劑於掌面搓揉起泡後，以指腹開始清洗頭皮，記得以指腹輕柔來回搓揉頭皮，按壓頭皮適度按摩。「先清洗後枕部與側頭部，最後才清洗巔頂與前額頭皮」。

陳信宏說明，毛髮密度最高的區域是頭皮的枕部、第二高則是頭皮側邊；巔頂與前額的毛髮密度相較疏。具有掉髮或髮疏困擾者，多會發現前額區或是巔頂處易掉髮，髮量較少，因此清洗頭髮更應留意清洗強度與順序，避免直接使用濃稠清潔劑或清洗過度，反而不利養髮或生髮。

▼選擇髮梳貼士（按圖👇👇👇）

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四季養髮術補血養精 有助萌發黑髮

中醫運氣醫學理論特別強調，人體需要順應四時養生，而季節不同，養護頭髮也有所差異！陳信宏補充，四季養髮，在中醫範疇是補血養精，讓黑色素細胞持續生長不凋亡，黑髮部位持黑，白髮掉後如果黑色素細胞補充足量，還是有機會萌發黑髮。

1. 春季養髮：皮屑多，易出油，需保養肝臟



萬物萌生，而春、夏兩季都是養護頭髮的最佳時節，這個時期的頭皮可能會較繃緊、皮屑變多，甚或是頭皮乾癢，毛囊油脂腺體也會逐漸旺盛，建議適度清洗頭頭部，讓頭皮保持清爽乾淨，並減少頭髮造型施作，讓頭皮與毛髮能夠呼吸。

飲食上建議攝取容易消化，但相對清淡的食材，如菠菜、番薯葉、西蘭花、高麗菜、大小白菜、芥蘭，而春筍、蘆筍、小米、粟米、糙米等。晚上睡覺不要超過11點，早上起床時間不要早於5點，晨起可以散步適度運動，舒發肝氣，讓頭皮毛髮生長旺起來！

2. 夏季養髮：易出汗，毛囊炎，需保養心臟



夏天萬物蓬勃生長，頭髮會長得特別快，此時期的頭皮容易出油、出汗，頭皮也會容易滋生細菌，發生毛囊發炎，出汗後也會導致頭皮容易有味道，嚴重還可能會出現頭皮過敏紅腫發炎，建議每日規律定期清洗頭皮，並保持頭皮清爽乾淨，可適度按摩頭皮，增加血液循環，如遇有皮膚發炎，清洗時則應避開發炎部位。

飲食上同樣應以清淡為主，並應減少重口味，或辛辣刺激物，也可以適時補充健脾利濕的食材，如淮山、白扁豆、蓮子、薏米、蕎麥、豆漿、綠豆、蘋果、芝麻、核桃、水梨、蓮藕、薺菜、百合等。晚上睡覺的時間也跟春天一樣，建議不要超過1點，早上起床也不要早於5點，並應避免在太陽最毒辣的時候出門，減少頭皮曬傷、傷害毛囊！

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3. 秋季養髮：頭皮乾、掉髮多，需保養肺臟



秋天季節變得涼爽，大地陽氣開始漸衰，此時頭皮與毛活性可能會轉為疲弱，頭皮變得較乾燥，部分毛囊可能會掉落，因此較容易看到落髮情況，因此秋季應適度清洗頭皮即可，如遇天熱則仍需保持頭皮乾淨清爽，減少頭髮造型或是過度吹染整燙，並應勤加保養按摩頭皮，增加頭面部的血液循環。

飲食上可以選擇較為生津滋潤的食材，如番茄、梨子、石榴、提子、蘋果、番石榴、柚子、牛蒡、紅蘿蔔、莧菜、四季豆、韭菜、枇杷、秋葵、皇宮菜等。作息建議早睡早起，但是夜間建議不要早於9點睡覺，早上起床時間也不要早於5點，古人常與雞鳴時間同步，就是最適合於秋天的作息模式。

4. 冬季養髮：多敏感、髮乾燥，需保養腎臟



以北台灣而言，冬天天氣轉為濕冷，肢體末端的循環也會變差，毛囊細胞的生長速度變緩慢，修護能力也會相對降低，皮膚較敏感族群可能會出現搔抓癢情況，頭髮變毛燥！冬天的頭皮清潔一樣重要，依每個人可接受程度不同，可以選擇以溫水適度按摩清潔頭皮即可，加減使用洗髮乳清潔，外出可配戴寬鬆毛帽保護頭皮。

冬季可選擇補氣溫陽的食材，食物挑選最好能兼補腎，如海帶芽（裙帶菜）、昆布、海藻、桑葚、核桃、黑芝麻、栗子、黑棗、羊肉、鴨肉、蘿蔔、淮山、紫米、黑豆、黑木耳等。冬日作息可以稍維放鬆，雖說養生原文是建議「晚睡晚起」，但建議就寢時間不宜早於9點，早上起床也不宜早於7點，要看到陽光之後再起床，睡飽飽才能提供頭皮與毛髮更多的能量與活力！

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