脫髮 | 常戴帽子會禿頭？醫生揭落髮原因：每天掉50至150根屬正常

夏季炎熱，戴帽子不只增加造型還能遮陽，但常聽說「常常戴帽子會禿頭」的說法，台灣長庚醫院皮膚部主治醫師吳吉妮表示，常戴帽子也不會造成禿頭，不過若發生細菌性毛囊炎會導致落髮。



台灣吳吉妮醫師表示，戴安全帽、帽子過度悶熱，或沒有時常清洗帽子，會造成頭皮容易細菌滋生，引起細菌性毛囊炎的話，可能會造成頭皮疤痕組織增生並落髮。

▼夏季常戴帽子會禿頭？（按圖了解 👇👇👇）

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尤其台灣和香港氣候悶熱，頭皮會出油、流汗，因此帽子及安全帽內襯都應該要經常清洗，至於淋酸雨會造成禿頭嗎？吳吉妮醫師解釋，目前並沒有文獻指出淋酸雨會造成落髮，而酸雨酸鹼度為pH5，並不會造成毛囊損傷，比較擔心為髒污殘留頭皮，只要在淋雨之後適度清洗即可。

常見落髮原因為「型態型落髮」

至於常見造成落髮的原因，台灣吳吉妮醫師表示，最常見的落髮為型態型落髮，例如雄性禿，雄性禿又分為男性及女性，男性雄性禿常見髮際線後退、地中海禿，而發生雄性禿的原因大多為家族遺傳導致；而女性的雄性禿與遺傳及荷爾蒙有關，型態會以頭頂、分線處髮量稀疏表現。

另外，局部性落髮以及休止期落髮也很常見，局部性落髮又俗稱為鬼剃頭（圓禿），鬼剃頭常為壓力大、自體免疫疾病導致，嚴重時可能會擴展到整個頭部，發展為全頭禿。

台灣吳吉妮醫師指出，頭髮分為生長期、衰退期以及休止期，9成以上的頭髮都屬於生長期，但有1成的頭髮會落在休止期階段造成掉髮，而當超過10%頭髮處於休止期時，就會造成較大規模落髮，這時就會明顯感覺到整頭的頭髮會變得較稀疏。

常見造成休止期落髮的原因包含產後落髮，生產後婦女通常於產後半年內會出現頭髮稀疏的狀況，持續半年後會慢慢恢復，此外，像是生病、營養不良（例如：缺鐵性貧血）、甲狀腺疾病也可能會造成休止期落髮。不過大部分情況下，休止期落髮不需要特別治療，等身體受到的刺激、變化改善後，頭髮就會慢慢長回。

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正確清潔、降低染燙髮頻率 可避免落髮

日常生活中要如何避免落髮？台灣吳吉妮醫師建議，頭髮的保養最重要的為正確清潔，毛囊炎會造成疤痕組織增生及永久性掉髮，此外，像是染髮或燙髮可能會造成頭皮過敏、發炎，因此染燙的頻率也要多加注意。

至於要如何判斷自己的落髮程度嚴不嚴重？頭髮處於休止期本來就會掉落，因此一天正常落髮量為50至150根之間都屬於正常範圍，建議洗完頭可以數排水孔上的毛髮量，若要精密計算，可於睡醒時數枕頭上掉落的頭髮。

可以自我觀察若原本從看不見頭皮，轉為看得見頭皮的部分，可能代表落髮異常，此外，若髮質變細、變軟也可能為較明顯的落髮。

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