中暑｜網民呻有蓋巴士總站等車熱爆 吹小風扇加呢樣降6度體溫！

酷熱天氣持續，近日有網民大呻大熱天時等巴士又焗又熱，相當難受，又叫大家投票全港最熱有蓋巴士總站。早前，有專家指在高溫下吹小風扇猶如吹熱風筒，未能散熱之餘，更易致中暑。如果想有效降體溫，必需準備另一物品再吹風扇。



有網民近日於「香港討論區」發帖，大呻「咁熱嘅天氣等巴士真係好辛苦」，指有蓋巴士站雖然有「瓦遮頭」，但實在很翳焗，「焗到好似真係就嚟中暑咁，仲要啲巴士廢氣又多，又嘈，真係等車等到人都躁埋」，遂詢問大家覺得全港各區哪個有蓋巴士總站最熱。

帖子引起不少網民回應，當中最多人提及的是藍田公共運輸交匯處，其次也有網民提及中環交易廣場、鑽石山荷里活廣場、沙田新城市廣場、黃埔花園、坑口地鐵站等，但熱度仍不及藍田巴士總站。

他們直言：「藍田巴士站對住條路，啲廢氣攻過嚟真係爽爆」、「藍田站空氣完全唔流通」、「天花板啲風扇越吹越熱」。

有網民大呻「咁熱嘅天氣等巴士真係好辛苦」，指有蓋巴士站雖然有「瓦遮頭」，但實在很翳焗。（資料圖片）

高溫吹風扇仲易中暑？

日本江東醫院副院長三浦邦久早前在日本朝日電視臺節目《只有3成日本人知道的事》（《日本人の3割しか知らないこと》）中，分享使用手提迷你風扇的注意事項，指出在氣溫高於35度的環境下吹風扇，如果期間大量流汗會容易感到越吹越熱，增加中暑風險。

他解釋，在高溫下使用風扇就如同在太陽底下吹風，不能降溫之餘，更令人感到更熱，而身體大量出汗，大腦會向身體發出「需要冷卻」的訊號，如沒適當地幫助身體降溫，就會增加脫水、中暑的風險。

他補充，當氣溫達34度時，其實單用迷你風扇對人體降溫已經沒有太大作用，單用濕毛巾卻可令體溫下降攝氏3.1度；如果兩者同時配合使用，更可由34度下降至27.4度，足足下降6.6度，效果顯著。

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