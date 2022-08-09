心臟｜血管粥狀硬化不只因肥胖而起　4大原因致病　年紀大為其一

隨着年紀漸增，對於血管方面的疾病要更為注意小心，其中，動脈壁會因為脂肪的堆積而逐漸淤積、阻塞，這就是所謂的「動脈血管粥狀硬化」。



發生在心臟的冠狀動脈會產生狹心症（心絞痛），而發生在非心臟部位的周邊血管，則是稱為「周邊動脈阻塞疾病」。其中又以下肢動脈狹窄的發生率最高，輕者肢體末梢疼痛，嚴重則會產生肢體缺血、冰冷、蒼白或壞疽，甚至危及生命。

患周邊動脈阻塞疾病的原因主要有4個，銀髮族宜多加提防（按圖了解！）

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下肢周邊動脈血管阻塞症狀：

1.輕度阻塞：略感下肢酸麻冰冷。



2.中度阻塞者：出現漸歇性跛行，走一段路後會有腿部痠麻疼痛，休息片刻後血液循環恢復足夠，又能繼續往前走，但反複出現同樣症狀。



3.有無法癒合的傷口。



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三高洗腎吸煙風險高

台灣成大醫院心臟血管科醫生黃睦翔表示，周邊動脈阻塞疾病的高危險因子主要有4項，除了年齡的不可控外，還有三高、洗腎以及吸煙。而患有周邊動脈阻塞疾病的病患，也常合併有心臟或腦部血管疾病。

據統計，37至50%的病患，會伴隨腦血管疾病或心臟血管疾病，10年內發生心肌梗塞的機率是正常人的4倍，發生腦中風的機率也是常人的2~3倍。

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甚至可能引發腦中風

黃睦翔提醒，若肢體出現間歇性跛行症狀，就要小心是否有心絞痛或暫時性腦部缺性、甚至腦中風的症狀，加強危險因子的控制。

周邊動脈阻塞疾病的4項高危險因子：

1.年紀越大發生率越高

40-59歲發生率為2.5%，70-79歲則暴漲到18.8%，雖然這項因子無法控制，但應多加留意相關症狀。

2. 三高

即高血壓、高血脂、高血糖，其中的高血糖（即糖尿病）會顯著增加風險2-4倍，高血壓及高血脂症則是增加風險1.5-2倍。

3.吸煙

會大幅增加血管阻塞疾病的風險達2-6倍，而超過8成的患者有吸煙的病史。

4.洗腎病患

增加風險約7-8倍。

黃睦翔表示，周邊動脈阻塞疾病的治療，首要就是控制危險因子，包括戒煙、控制血壓、血糖與血脂，並做適度的運動訓練，以改善肢體的血流量，其改善程度可與藥物相當，是安全、經濟且有效的治療方式。

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