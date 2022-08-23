高血壓｜原發性高血壓無原因？多屬無症狀小心腎臟心臟4個併發症

高血壓（Hypertension）是指動脈血壓持續升高。血壓可分為收縮壓（高壓）和舒張壓（低壓）。一般來說，當收縮壓在120mmHg以下，舒張壓在80mmHg以下，稱為正常血壓；若收縮壓在140mmHg以上，舒張壓在90mmHg以上，稱為高血壓。



不過，近年美國及華人高血壓治療的研究均發現，嚴格控制血壓在130mmHg以下，對於降低心血管疾病發生率有明顯幫助，因此，台灣高血壓學會及中華民國心臟病學會在2022年將高血壓標準下修至130/80mmHg。

高血壓有哪些症狀？高血壓會引起哪些併發症？（按圖了解 👇👇👇）

+ 7

在懷疑高血壓時，需另行監測2次以上，不同時間內測得血壓都有升高的情形，才能夠診斷為高血壓。單獨1次量得血壓過高，並不表示就是高血壓，除非血壓值非常高。

為什麼會得高血壓？

高血壓分為原發性及續發性2種：

1. 原發性高血壓：96％以上的高血壓原因不明，主要為體質的因素，大部分高血壓與遺傳及年齡有關，再加上環境因素，如體重過重、攝取過多鹽分及脂肪、酒精及吸煙、緊張、壓力等心理社會環境刺激及缺乏運動等因素造成。

2. 續發性高血壓：腎臟疾病、內分泌疾病、神經系統、主動脈狹窄及藥物副作用等因素所造成。

高血壓有哪些症狀？

高血壓有隱形殺手的名號，因常感受不到任何症狀，少數人早晨會出現後腦痛、後頸痛或頭昏、失眠、耳鳴、呼吸短促、噁心、視力減退等症狀，但經常被忽視，往往在確定罹患高血壓時，已造成身體嚴重傷害。

▼如何控制血壓？（按圖了解👇👇👇）

+ 11

相關文章：高血壓｜血壓降可減藥？補鈣多飲水8種方法降血壓紅棗番茄護血管

高血壓會引起哪些併發症？

1. 腦神經症狀：較常見的腦神經症狀是頭痛、耳鳴、目眩及手腳麻痺等，高血壓持續惡化產生為腦梗塞、腦出血或暫發性腦缺血等併發症。

2. 眼底病變：當微細動脈硬化會導致動脈內腔變細，動脈內壁變厚，使微細動脈出血，視神經乳頭浮腫，造成患者視力逐漸減低。但患者大多是再出現視力模糊後，接受眼科醫師檢查時，才發現罹患高血壓。

相關文章：預防三高｜如何避免高血壓高血糖高血脂上身？3大技巧謹記量血壓👇👇👇

+ 15

3. 心臟症狀：在心臟部位由於高血壓患者末梢血管阻抗性增加，患者心臟工作量比正常人大，引起心室肥大或心臟擴大的現象，甚至心臟衰竭，或因動脈硬化所引發的狹心症或心肌梗塞。

4. 腎臟症狀：未予以治療的高血壓，會造成腎臟動脈硬化、腎絲球體病變、腎臟萎縮影響腎功能，造成慢性腎機能不全或尿毒症。這些會形成重大傷病，而高血壓之所以需要長期治療，為的就是要減少這些併發症的發生。

延伸閲讀：

高血壓／哪些人容易得高血壓？預防2關鍵：這些東西少吃、偷時間運動

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」