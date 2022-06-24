古天農離世｜終年69歲　睡夢猝逝恐因心臟問題　6大警號要留神！

本地舞台劇巨匠、中英劇團首位華人藝術總監古天農周三（22日）離世，終年69歲。據悉，古天農當日曾向家人表示有點不舒服，最後在睡夢中離世，其死訊亦震驚本地劇壇。



雖然古天農離世的原因尚未清楚，但一般而言在醫學上造成睡夢中猝逝的原因不少均與心臟、心血管問題有關，而一般患者在猝逝前又是否真的無跡可尋？



古天農的死訊震驚本地劇壇。（資料圖片）

古天農曾三奪舞台劇最佳導演

本港著名編劇杜國威昨晚（23日）在社交平台發文指：「很難受，很難過，古天農離開了我們」。不少劇場業界在網上發文悼念，其中愛麗絲劇場實驗室藝術總監陳恆輝撰文指，自己實習和畢業後首份工作都是做古天農的副導演，從對方身上學到做導演的技巧和做人的道理。

古天農為本地舞台劇巨匠，早於1989年成為香港話劇團助理藝術總監，1993年再於中英劇團出任藝術總監，亦成為該團首任華人藝術總監。

古天農生前編寫及參與的作品逾20部，其中與杜國威合作的《我和春天有個約會》及《 南海十三郎》更多次在港重演。他並曾在在1991年奪得香港藝術家年獎「舞台導演獎」，亦憑導演《我和春天有個約會》、《芳草校園》及《相約星期二》，三度在香港舞台劇獎奪得最佳導演。

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把握黃金救援5分鐘

雖然古天農離世的原因尚未清楚，但一般而言在醫學上造成睡夢中猝逝的原因不少均與心臟、心血管問題有關。大部份猝死者平時看似沒明顯病徵，不過其實猝死前的一周，大部分患者都已出現危險徵兆，卻因常常被忽略而失去提早診斷和預防的機會。

外國有研究顯示，猝死前的一周，約有五成的患者有胸痛、兩成的患者有呼吸困難或心悸等症狀，其中女性較男性更容易出現呼吸困難，然而發生上述情況後，僅有不足20%的患者會到急診求醫。

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因此，出現不明原因的疲勞，或伴有胸悶、水腫等，應警惕猝死的發生。如有上述的症狀出現，應該如何處理？如果身邊又沒有藥物，怎樣可以紓緩情況，減低猝死的風險？

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