羅啟銳逝世｜突發性心臟病9大徵兆要留神 心肌梗塞男性較高危？

香港著名導演羅啟銳於周六（2日）因突發心臟病離世，終年69歲。據消息指，羅啟銳周六（2日）黃昏在家中感到心臟不適，乘救護車前往醫院途中離世，臨終前女友張婉婷亦一直陪伴身邊。其逝世的消息由其母校拔萃男書院的舊生圈子傳出，香港電影工作者總會發言人田啟文（田雞）向傳媒證實死訊。



香港著名導演及編劇羅啟銳多年來曾拍攝不少膾炙人口的經典電影，包括《秋天的童話》、《七小福》、《玻璃之城》及《歲月神偷》等，其中多部作品更在香港及國際奪得獎項，為港產片作出不少貢獻。不少曾合作過的名人及圈中相熟好友包括鍾楚紅、吳君如、黃晶等人亦公開悼念，痛心表示感到惋惜。

香港電影導演會昨日（3日）發公告悼念：「永遠懷念。沉痛告訴大家，本會前副會長羅啟銳先生於昨晚離世，終年69歲。關於羅導演後事的安排，日後本會將會通知大家，懇請各方傳媒朋友，暫時不要打擾羅導演的家人，保留其至親安靜的哀思空間，本會謹代表羅導的家人，多謝各界友好的關心及慰問。」

香港著名導演羅啟銳於周六（2日）因突發心臟病離世，終年69歲。（視覺中國）

突發性心臟病知多啲！

突發性心臟病主要成因是都是動脈粥樣硬化，即冠狀動脈因脂肪積聚(斑塊)多年而日漸狹窄。這些斑塊會釋放多種物質導致冠狀動脈內流動的血液凝結。斑塊與血栓可令冠狀動脈完全堵塞，使血液沒法流到心臟，引發心臟病。

心肌梗塞會因性別差異等因素，在發作前產生不同的症狀，以下為心肌梗塞常出現的9項前兆。

▼心肌梗塞前兆有哪些？（按圖👇👇👇）

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隨著年齡增長，突發性心臟病的風險亦相應提高，而男性發病比女性常見。部份人士的突發性心臟病發作風險特別高，包括：

1. 吸煙

2. 高膽固醇

3. 糖尿病患者

4. 高血壓

5. 有心臟病家族史

6. 日常生活缺乏運動

7. 超重或肥胖

8. 飲酒過度



另外，心臟病突發後數天心臟仍會不規則跳動，這稱為心律不整。患者亦可能有心絞痛，即突發性心臟病後胸部痛楚或不適。突發性心臟病會損害心肌，削弱心臟將血液和氧氣泵到身體各部分的功能，導致身體得不到足夠血液和氧份，這稱為心臟衰竭。受病影響的心肌範圍愈大，心臟衰竭的風險便愈高。

其他罕見的併發症包括肺血、心肌破裂、包圍心臟的膜組織發炎(心包膜炎)，或心肌腫脹衰弱(動脈瘤)。

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預防心臟病靠飲食開始

心肌梗塞高風險人士平常除了應清淡飲食、勿暴飲暴食外，最好能夠少量多餐，避免過度飽脹，同時注意以下飲食原則：

遠離高膽固醇飲食：如蛋黃、蟹黃及內臟類等含有高膽固醇的食物，容易使血管堵塞或狹窄，並產生動脈粥樣硬化，因而導致心肌梗塞或中風。

低鹽飲食：避免經常食用醃製及罐頭食品，例如：醃青瓜、番茄醬等，此類食物亦使水份滯留、血壓上升，增加心血管負擔。

避免攝取高脂肪食物：對於已有其他心血管疾病的患者，像是雞皮、鴨皮及肥肉等高脂肪食物，都應避免食用。

多攝取富含纖維素飲食：高纖維食物能幫助人體消化，保持排便通暢，免因用力排便，增加心臟負擔。

選用不飽和脂肪酸的食物及好油：攝取深海魚類，以及富含不飽和脂肪酸的油脂，包括黃豆油、花生油、沙律油、葵花油、橄欖油或芥花油等。

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