2026 心臟檢查｜認識心血管疾病 ８類常見疾病介紹 有咩診斷方法?

【心臟檢查｜心血管疾病｜心臟病｜冠心病】根據衛生防護中心發佈的數據顯示，單於2020年，因心臟病死亡的人數達6561人，為本港第三位致命疾病。眾多心臟病之中，就以冠心病的死亡率最高，為58.8%；而男性的死亡率又比女性為高。心臟病對身體帶來的後患無窮，本文將為各讀者剖析８類常見的心血管疾病及其症狀，並介紹各種心臟病的診斷方法。



【心臟檢查｜身體檢查】認識８類常見心血管疾病

1. 突發性心臟病／心肌梗塞



突發性心臟病主要成因是都是動脈粥樣硬化，即冠狀動脈因脂肪積聚(斑塊)多年而日漸狹窄。這些斑塊會釋放多種物質導致冠狀動脈內流動的血液凝結。斑塊與血栓可令冠狀動脈完全堵塞，使血液沒法流到心臟，引發心臟病。心肌梗塞會因性別差異等因素，在發作前產生不同的症狀。

【心臟檢查｜身體檢查】▼心肌梗塞前兆有哪些？（按圖👇👇👇）

2. 心律不正



當竇房結（SA node，又稱節律點）這個部位所發出的電流訊號，出現被阻擋或延遲等問題，便可能造成心跳頻率異常，導致心律不正。心臟跳得過快、過慢或不規則都會被視為心律不正，同時亦會出現心絞痛、胸部不適、呼吸急促、頭暈、頭重腳輕、昏厥、心房顫動（Atrial flutter）等徵狀。

【心臟檢查｜身體檢查】▼心律不正有咩徵狀？（按圖👇👇👇）

3. 先天性心臟病（Congenital）



部分先天有比較嚴重的心臟缺陷患者，會在幼童階段就出現以下症狀：皮膚呈淺灰色或藍色，腿、腹部和眼睛周圍腫脹，而且寶寶喝奶可能會出現呼吸急促；部分病情較輕微的患者，可能會在青少年或成人才被診斷出來，例如在運動時特別容易呼吸急促或疲勞，同時手、腳或腳踝會比較腫脹。

部分病情較輕微的患者，可能會在青少年或成人才被診斷出來 （圖片: FreePik）

4. 心肌病變（Cardiomyopathy）

心肌病變可以細分為擴張型心肌病變、肥厚型心肌病變（Hypertrophic cardiomyopathy）、限制型心肌病變（Restrictive cardiomyopathy），均有可能出現不正常的心臟節律、頭暈、昏厥、雙腳腫脹等症狀。

5. 心臟感染

細菌、病毒、真菌和寄生蟲都可能入侵人體，引起心肌炎（Myocarditis）和心內膜炎（Endocarditis）等感染症狀。

【心臟檢查｜身體檢查】感染心肌炎和心內膜炎的患者可能出現下列症狀（按圖👇👇👇）

6. 瓣膜性心臟病（Valvular heart disease）

當心臟瓣膜功能受損，就會引發血液逆流、瓣膜狹窄、脫垂、硬化，甚至破裂等問題。患者可能會出現疲累、呼吸急促、心律不整、雙腿腫脹、心絞痛、心雜音、昏厥等以下症狀。

7. 風濕性心臟病（Rheumatic heart disease）

受β溶血性A型鏈球菌或腥紅熱感染會引發風濕熱，當風濕熱傷及心臟後就會演變為風濕性心臟病；風濕性心臟病會對心臟瓣膜造成傷害，其患者可能出現心律不整、呼吸困難、腹部或下肢腫脹的症狀。

風濕性心臟病會對心臟瓣膜造成傷害，其患者可能出現心律不整、呼吸困難、腹部或下肢腫脹的症狀（圖片：Shutterstock）

8. 高血壓心臟病（Hypertensive heart disease）

泛指因高血壓而造成的各類心臟病，例如冠心病和心臟瓣膜疾病，而高血壓的成因可能來自高膽固醇飲食、肥胖、吸煙或酗酒等。長期慢性高血壓是引起高血壓心臟病的主要原因，患者會出現心絞痛、胸悶、呼吸困難並急促、疲勞、久咳、食慾欠佳、腳踝和腿部發腫及背、脖子、手臂、肩膀疼痛等症狀。

【心臟檢查｜身體檢查】點預防高血壓心臟病？（按圖👇👇👇）

【心臟檢查｜身體檢查】心臟病有咩診斷方法？

如能盡量發現心臟病風險，就能從飲食、作息上著手，再配合藥物治療，就可以盡可能減低死亡風險。除了常見的抽血和胸部X光之外，醫生可能也會使用以下七種方法，診斷心臟病類型。

1. 心電圖（Electrocardiography，簡稱 ECG 或 EKG）



2. 動態心電圖（Holter monitoring）



3. 心臟超聲波（Echocardiography）



4. 冠狀動脈血管攝影（Coronary angiography）



5. 心臟電腦斷層掃描（CT）



6. 心臟核磁共振檢查（Cardiac MRI）

