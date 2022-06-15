疫苗副作用｜11歲女童針後心肌炎引全城關注 接種前留意接種風險

疫苗通行證已實施至第三階段，不少市民已因工作或學習需要而接種多針新冠疫苗，網上討論區亦有網民曾發帖分享接種後出現的疫苗副作用；當中就以日前於Facebook專頁「地上媽媽」分享關於11歲女童蕭奕彤疑針後出現心肌炎，急需入住深切治療部進行緊急治療最受關注。



11歲女童蕭奕彤疑針後出現心肌炎 (圖片: Facebook專頁「地上媽媽」)

11歲女童針後心肌炎引全城關注

Facebook專頁「地上媽媽」於6月10日更新帖文，內容指11歲姨甥女蕭奕彤在6月8日時，曾致電訴說「姨姨，我去左急症室，因為我好似畀啖牛奶濁親，吸左落個肺（一邊尷尬的笑），心口好痛，依家去醫院檢查。」、「醫生話我心肌炎呀，要留院做啲檢查。」翌日早上則收到一通來自姐姐、令人擔憂的電話，內容指奕彤情況轉差，需轉至兒童醫院進行搶救。帖主懷疑姨甥女突然出現心肌炎，主因是三星期前接種了第二枝復必泰疫苗。

截至6月11日，「地上媽媽」曾更新帖文，指「奕彤現時仍在努力的活著，但仍未渡過危險期。昨天做了一個心臟的小手術，在大家祝福加持順利完成，穩住了愈下的狀況。暫時我們都在見步行步，沒有壞消息便是好消息。奕彤並不是坊間報導的昏迷，但因為當奕彤有意識想醒來時，便會對當刻不能動彈的身體和維生的儀器感到恐懼，而掙扎又會影響喉管，故此醫生都給予她訓覺的藥物。」

奕彤現時仍在兒童醫院留醫。（資料圖片）

「地上媽媽」最新一則13號發表的帖文則表示

「彤彤好像真的能感應到大家嘅支持，心仔有落力跳動，不斷在進步，有些指數也逐步回穩。」 地上媽媽

雖然彤彤情況已日漸好轉，但疫苗帶來的副作用亦廣受大眾關注；隨著疫苗通行證的接種要求更為嚴謹，究竟可以如何減低接種風險?

接種副作用要知清 疫苗前檢查要做足

根據科興及復必泰的臨牀數據顯示，兒童及青少年在接種後有機會出現針口痛、發燒、咳嗽、針口腫脹、頭痛、厭食症、腹瀉、出疹、嘔吐、疲倦、紅斑等副作用。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇亦曾於一電台訪問中表示兒童注射劑量應為成人的三分一，安全性強，引發心肌炎的機會很低；但若依然擔憂其風險，則可選擇改打大腿而非膊頭。

兒童及青少年在接種後有機會出現針口痛、發燒、咳嗽、針口腫脹、頭痛、厭食症、腹瀉、出疹、嘔吐、疲倦、紅斑等副作用 (圖片: FreePik)

教育局發出的指引指出，如個別學生已完成接種兩劑疫苗並超過十四天，學校可安排相關學生在放學後或上學的另一個半天進行非學術性的課外活動（如音樂、體育活動、校隊訓練），該等學生亦可在校內進行一些不佩戴口罩的活動(例如吹奏樂器、“接觸式”運動如足球、籃球等)。相信不少家長或學生會因為想參加課外活動而迎合教育局要求，但如要徹底保障子女安全，避免如同彤彤的悲劇再度發生，接種前進行疫苗前檢查的重要性就顯得不可或缺！

惟已完成接種兩劑疫苗並超過十四天的學生，可於校內進行非學術性的課外活動（資料圖片）

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如不幸地在接種疫苗後一個月內出現氣促、心悸、胸口痛，建議立即尋求醫生專業意見，並進行一個詳盡的心臟功能檢測，以便深入了解自己的健康狀況，避免延誤就醫時間。

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