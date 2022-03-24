疫苗副作用｜疫苗通行證最新安排 接種後現濕疹、心悸點緩解？

政府日前調整有關疫苗通行證的安排，康復者亦將無須免除醫學轄免書即可暫代疫苗通行證，本文將為讀者們整合最新安排。隨著疫苗接種覆蓋率日漸擴大，接種疫苗後出現副作用的個案亦隨即增加，市民可以採取什麼措施去預防及減緩疫苗對身體的影響？



政府日前調整有關疫苗通行證的安排 (圖片: HK01)

疫苗通行證最新接種要求 康復者將獲發康復紀錄二維碼

提前實施「疫苗通行證」第三階段



「疫苗通行證」第三階段會由原來的六月三十日起提前至五月三十一日起施行，屆時所有「疫苗通行證」適用的一般人士均須已接種至少兩針疫苗；如接種第二針後滿六個月的12歲或以上人士，則須接種第三劑疫苗。

縮短接種第二和第三劑疫苗之間的寬限期



在「疫苗通行證」第三階段起，12歲或以上人士（非康復者）接種第二和第三劑疫苗之間的寬限期會由原來的九個月縮短至六個月。接種第二劑疫苗後未滿六個月的人士，他們的「疫苗通行證」仍然有效，但他們須於接種第二劑疫苗後六個月內，接種第三劑疫苗方能繼續使用「疫苗通行證」。

更新康復者接種疫苗的要求



在「疫苗通行證」第三階段起，針對12歲或以上，康復後未滿６個月、感染前已接種第二或第三針的人士，則無額外接種要求；而康復後滿６個月之人士，則至少接種一針疫苗。衞生署衞生防護中心亦表示，政府正研究向曾登記陽性記錄的康復者，發放康復紀錄二維碼，屆時可以該康復紀錄二維碼代替「疫苗通行證」，預計系統將於5月推出。 在推出前，有需要的康復者可出示以下五類文件之一，以進入主動查核「疫苗通行證」需要掃瞄二維碼的處所。

康復者疫苗通行證安排（圖片: 衞生防護中心 FACEBOOK）

五類文件包括：

1.出院文件

2.私營醫務化驗所陽性核酸檢測短訊／電子／紙本紀錄

3.衞生署快速抗原測試陽性結果人士申報系統的成功申報短訊或電子紀錄

4.衞生署發出的隔離令

5.其他由政府或醫院管理局發出的康復紀錄



疫苗副作用個案湧現 接種前必先檢查！

隨接種疫苗的人數增加，社交媒體及網上討論區中關於接種疫苗後出現副作用的個案分享亦同時激增，當中包括濕疹、面癱、中風、心臟病發、流產及死亡等。雖然沒有證據顯示因疫苗而起但亦令有心接種疫苗人士卻步。建議大家於接種疫苗前接受身體檢查，能有助清楚了解身體潛在狀況及風險，提供多一重保障。

社交媒體及網上討論區中關於接種疫苗後出現副作用的個案分享亦同時激增 (圖片: FreePik)

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