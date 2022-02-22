疫苗通行證｜接種新冠疫苗前須知 如何得知自己是否適合接種？

本港多個場所被列入「疫苗通行證」的適用處所，不少市民紛紛趕往接種疫苗，但在接種前有什麼須知？讀者們又可了解自己是否適合接種疫苗呢？曾染上新冠肺炎的康復者又應否接種？本文將為大家一一解析。



疫苗通行證於2,24實施 (圖片: 政府新聞署)

疫苗通行證實施詳情

「疫苗通行證」適用於以下場所，訪客在出入大部分場所時，需要向門外職員主動出示已更新的「安心出行」應用程式頁面；進出商場、百貨公司、街市、市集、超級市場則不須主動出示，惟執法人員有機會向訪客隨機抽查。

除了政府列明不適合接種疫苗的人士外（如未足歲數或持有「豁免證明書」的人士），某些特殊情況下，市民亦無須出示其「安心出行」頁面，即可進出特定場所，詳情請參閱以下圖片。

疫苗通行證猣割免列表 (圖片: 同心抗疫網站)

「疫苗通行證」接種時間表

根據政府現時指引而定，「疫苗通行證」現計劃分三個階段進行。

第一階段：2022年2月24日至4月29日



18歲或以上人士：必須完成接種第一針

12至17歲人士：必須完成接種第一針

12歲或以上、新冠肺炎康復者：出院或康復後如未滿六個月則未有要求；而已滿六個月之人士則必須完成接種第一針



第二階段：2022年4月30日至6月29日



18歲或以上人士：必須完成接種兩針

12至17歲人士：必須完成接種第一針

12歲或以上、新冠肺炎康復者：出院或康復後如未滿六個月則未有要求；而已滿六個月又未滿九個月之人士則必須完成接種第一針；已滿九個月的人士就必須完成接種頭兩針



第三階段：2022年6月29日或之後



18歲或以上人士：必須完成接種兩針；如果接種兩針後超過九個月，必須接種第三針

12至17歲人士：必須完成接種第一針；如果接種後超過六個月，則必須接種第二針

12歲或以上、新冠肺炎康復者：出院或康復後如未滿六個月則未有要求；而已滿六個月又未滿九個月之人士則必須完成接種第一針；已滿九個月的人士就必須完成接種頭兩針



疫苗通行證接種時間表 (圖片: 同心抗疫網站)

在哪可以接種疫苗？

政府提供共７類地點供市民公開預約或即日取籌以接種疫苗，包括 「社區疫苗接種中心」、「短期社區疫苗接種中心」、「兒童社區疫苗接種中心」、「醫管局轄下的指定普通科門診診所」、「指定私家診所」、「公立醫院新冠疫苗接種站」、「新冠疫苗流動接種站」，市民可以因應自己需求去選擇接種場所，惟需注意「兒童社區疫苗接種中心」和「醫管局轄下的指定普通科門診診所」並無即日籌提供，接種前必先經網上預約系統預約時段。

預約網址：https://booking.covidvaccine.gov.hk/forms/

網上預約系統截圖

曾感染新冠肺炎的康復者可否接種？

針對從未接種疫苗的新冠肺炎康復者，疫苗可預防疾病科學委員會可在出院90日後接種第一劑復必泰或180日後接種第一劑科興，並在接種第一劑180日後打第二針復必泰；需要接種的康復者不適宜經網上預約系統預約時段，可以直接攜帶網上須知及香港身份證/身份證明文件，於醫院建議的出院日期後，直接到任何一間疫苗接種站或中心接種疫苗，過程無需預約。

另外，指引暫不建議康復人士接種第三劑新冠疫苗，如康復者有個別需要接種第三劑疫苗並取得相關醫生證明信（當中包括建議接種的醫學原因及建議的接種時間），他們可前往疫苗接種地點，在場的醫護人員會按個別情況安排接種第三劑疫苗。

網上須知需經由醫護人員填寫出院日期，按此下載網上須知

兒童、青少年適合接種嗎？

跟據政府指示，目前科興疫苗接種已擴充至3-17歲兒童及青少年，復必泰則是用於5-17歲人士；專家建議兒童及青少年可於經大腿肌肉接種疫苗，以減低疫苗對心臟的影響及副作用。儘管如此，接種疫苗後出現嚴重副作用的個案仍大有人在，雖然暫未有明顯跡象證實新冠疫苗是引發嚴重副作用的主因，但若子女過往有未被發現的隱性疾病，繼而在接種後引發起心肌炎、半身癱瘓等嚴重症狀，屆時恐怕為時已晚。因此，要徹底保障子女安全，疫苗前檢查就顯得不可或缺！

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應何時接種第三針？

一般而言，政府暫未有指引建議新冠肺炎康復者及１８歲以下的未成年人士接種第三針；但如果免疫力較差、希望借由接種第三針補充體內抗體濃度的人士，建議應在接種第二劑後最少２８天接種第三劑新冠疫苗。

港大及中大醫學院於２０２１年１２月發佈的聯合研究中亦發現，裴偉士教授表示：「已接種兩劑復必泰或科興疫苗的人士，應於接種第二劑後大約六個月注射第三針疫苗，以確保其抗體水平足以抵抗Omicron病毒株。」因此建議一般人士於接種首兩劑疫苗後最少１８０日接種第三針；而需要離港外遊或工作環境有較高暴露風險的人士，則可提早於接種頭兩針後最少９０天，選擇接種第三針。

接種兩劑及三劑復必泰或科興的疫苗人士血液內中和（殺滅）病毒抗體之水平 (圖片: 香港大學公共衞生學院)

如不確定自己是否適合接種第三針，或體內抗體水平是否已降至沒有保護力的程度，可先進行新型冠狀病毒抗體追測及疫苗前全面健康檢查，有助追蹤身體健康狀況及疫苗保護力。

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哪些人不適合接種新冠疫苗？

根據政府目前的疫苗指引，惟有因年齡關係或獲醫生證明的健康原因的人士，才被納入不適合接種疫苗範圍內，故在出入不同場所時會以醫生簽發的「豁免證明書」代替「疫苗通行證」。曾有心臟病史、嚴重過敏或其他健康問題，而自覺不適合接種疫苗的市民，可自行諮詢醫生是否不適合接種疫苗，並相應向醫生申領「豁免證明書」。豁免證明書的預設有效期為90天，最長為180天，實際有效期由醫生根據臨床情況決定。

猣醫生簽發「豁免證明書」的市民無須接種（資料圖片）

有什麼措施可以保障自己？

除了事前做好疫苗前身體檢查、抗體檢查及預先預約接種時段外，亦可以從日常生活著手保障自己。接種前一星期內，建議每天睡足至少８小時，盡量維持正常作息，不要熬夜，亦應盡量保持正常健康生活，以避免於接種前染上其他疾病及加強疫苗保護力；接種後亦應盡量避免劇烈運動，多在家中休息，使身體慢慢適應；如不幸遇上嚴重副作用，應盡快諮詢醫生意見。

建議每天睡足至少８小時，盡量維持正常作息（資料圖片）

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