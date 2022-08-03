PTSD｜心理受創持續失眠、心悸精神差 中醫推紓緩茶療＋湯水

突然經歷巨大變化或目擊意外，如果事後持續出現心悸、失眠、噩夢、恐懼、易驚醒及顫抖等反應，就有可能患上創傷後遺症。有中醫師指其實可以利用茶療及湯水等，調理創傷後遺症，以紓緩一連串帶來的症狀。



註冊中醫師盧光華指，中醫理論認為「怒傷肝、思傷脾、憂傷肺、恐傷腎」，人在焦慮恐懼的情況下，分辨訊息真偽的能力就會下降，然後令我們情緒愈發焦慮。

當我們感到焦慮時，不如放下手機或暫停腦海中的思考，專注進行深呼吸，觀察及感受身體的感覺，又或是做運動放緩焦急衝動的情緒。而接收資訊時放慢速度，有助我們作出更理智的反應。如果發現情緒受困擾，建議尋求專業人士協助處理。

安神茶療湯水治心理創傷

盧醫師續指，創傷後遺症通常出現以下症狀。

心悸



經常無端覺得心慌慌，心跳加速，突然在睡夢中驚醒，醒來一身冷汗。這種症狀屬「心悸怔忡」，即是容易驚恐，突然又會心跳加快，如伴有面唇顏色蒼白無光采，容易暈眩、失眠、健忘及心煩的症狀，女性經血量少、色淡，多因為心血虛。

失眠



意外畫面不斷在腦海出現，身心俱疲，晚上閉上雙眼也不能入眠。睡臥不寧，多夢易驚醒，伴有煩躁易怒，胸脅脹滿，常常嘆氣等。此症狀為不寐中的肝膽鬱熱型。由惱怒傷肝，肝氣疏泄功能失調，氣鬱於體內日久而化火。火熱上炎，擾亂神明，神明不能潛藏於心，心神不安，故睡臥不寧，多夢易醒。

半夜扎醒



半夜扎醒惡夢情境依然歷歷在目，醒來也很疲累，如果做的是令人驚恐不安的噩夢，半夜被噩夢驚醒一身汗，輾轉反側再也睡不著，更會造成心理壓力。中醫認為噩夢連連除了與壓力大有關，亦反映臟腑功能失調，尤其與心的健康有關。尋找紓緩壓力方法之餘，養心安神茶療亦有助入眠。

發惡夢、多夢



頻頻發夢，睡醒後依然疲累不堪，與身體臟腑健康及陰陽氣血的狀況有關。多夢屬「不寐」的一種，常見的多夢會伴隨被惡夢驚醒，平日更會出現精神恍惚、心緒不寧、容易受驚和心悸等，需要補益心脾、寧心安神。

恐懼



持續性而且不合理的恐懼感，出現心跳或呼吸加速、胸部不適、肌肉繃緊、口乾冒汗等症狀，想一想已經全身發抖。中醫理論屬「驚恐」，因為「恐傷腎」，如果腎氣不足，恐懼狀況會更為嚴重。

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安神茶療湯水治失眠

盧醫師指，以下茶療及湯水也有助紓緩症狀。

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患者也同時要注意生意習慣，避免持續精神緊張。