超加工食物每日多攝取20%卡路里唔止肥 認知力比常人下降快28%

為求方便及美味，不少人也選擇加工食物，例如：熱狗、雪糕、油炸物等。最近阿茲海默症協會國際會議在今月初發表一份研究報告，指每天食用超過每日卡路里攝取量20%的超加工食品（ultraprocessed foods），可能會導致認知能力衰退，受影響範圍包括與執行功能有關的大腦區域，以及負責處理訊息與決策能力。



阿茲海默症協會國際會議在今年8月1日發表一份研究報告，研究追蹤超過1萬名巴西人，平均年齡51歲，研究歷時約10年。研究團隊指巴西的超加工食品佔當地人整體卡路里攝取量25至30%，研究中最常食用超加工食品的族群主要為女性及白人，其教育及收入亦較高，同時較高機會是從不吸煙且無喝酒習慣人士。

與食用最少量加工食品的族群相比，研究發現食用最多的男女整體認知能力下降速度快28%，執行功能下降速度快25%。而上週英國研究發現，每日攝取超加工食品的量每增加10%，英國人患癡呆症的風險就會大增25%。

針對結果，哈佛醫學院(Harvard Medical School)神經學教授坦齊(Rudy Tanzi)表示新的研究結果相當引人注目，又指超加工食品通常含高糖、高鹽、高脂肪，會加劇全身的炎症，威脅身體與大腦健康。

另一方面，坦齊教授補充解釋由於超加工食品的便利性，可能取代含高植物纖維的食物，植物纖維對於保持腸道微生物群落的健康與平衡具有重要作用，「這對大腦健康及降低年齡相關大腦疾病的風險尤其重要，如阿茲海默症。」

超加工食物，即加入鹽、糖、食物添加劑、色素、酸度調節劑等添加物作處理的食品，多為即食食品。



例如：甜味乳酪、汽水、即食麵、零食、複合醬汁（沙爹醬、叉燒醬）、熱狗、漢堡、雪糕等。



過去有研究指，超加工食物會提高肥胖、心臟與循環問題、糖尿病、癌症的風險，甚至可能導致壽命縮短。

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