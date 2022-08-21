香港腳｜療程長又易復發？保持足部乾燥、避免互相感染要這樣做

香港腳令人困擾不已，不僅僅是症狀帶來的不適，在治療上也需要較長的時間，而且需要花精力照護腳部，同時香港腳容易復發的特點，才是真正讓人最困擾的地方。



台灣微笑藥師藥局廖偉呈藥師（港稱藥劑師）表示香港腳的治療時間長，而許多民眾可能在患部沒有症狀時即停止療程，加上對於腳部的照護不夠仔細，同時香港腳也容易在家中傳染給其他家人，導致不斷來回傳染，因此很可能不斷復發，其實只要注意細節，想要完全脫離香港腳並不困難！

3招分辨香港腳、汗皰疹（點擊下圖看清👇👇👇）

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香港腳的照護，首重足部乾燥，不管是預防、治療中，還是癒後，都需要注意腳部的乾燥，台灣廖偉呈藥師說明，潮濕、悶熱是霉菌喜歡的環境，也是最容易滋生香港腳的環境，因此足部一定要時時保持乾燥，足部只要有碰水一定要擦乾，像是洗澡完最好要將足部連同趾縫都擦乾，避免水分卡在趾縫內難以自行揮發乾燥。襪子與鞋子的選擇也非常重要，襪子盡量選擇純棉或純羊毛等，容易幫助吸汗的材質，避免汗水一直停留在足部，而鞋子的通風性則非常重要，若情況許可，其實涼鞋是最適合的款式，否則則盡量選擇天然材質、通風性佳的鞋子，通風性愈好對於足部的乾燥就愈有幫助。

而在藥物與輔助用品的使用上也可以多注意，台灣廖偉呈藥師解釋，市面上也有許多可以塗抹在腳上或是撒在鞋內，幫助止汗或者腳部乾燥的用品，可以適當的使用，幫助腳部更好維持在乾燥的狀況。在藥物的治療上則需注意，香港腳的藥物有外用與口服，一般來說使用外用擦抹的藥物即可治療，只是治療上需有耐心，必須遵照醫囑或者藥物說明使用，療程不可間斷，因為必須透過藥物殺死霉菌，即使腳部外觀看起來已經痊癒無異狀，仍建議持續擦抹藥物至少兩週，以達到徹底根除霉菌。

引發香港腳的原因、由來（按圖👇👇👇）

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另外若是家中有人患有香港腳，則需特別注意足部用品需分開使用與清潔，廖偉呈藥師提醒民眾，香港腳容易在家中傳染，主要是衣褲襪子大家放在一起清洗，因此容易將霉菌傳染給其他家人，因此清潔時最好也分開清潔，同時若家中有穿著室內拖鞋的習慣者，也應每個人各別穿著自己專屬的室內拖鞋，避免互相感染。

針對腳氣問題，中醫有以下治療方法可供參考，主要是從穴位按摩、使用藥材泡腳及改善生活習慣出發（按圖👇👇👇）：

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台灣廖偉呈藥師建議民眾，香港腳的治療需要時間與耐心，切勿擅自停止療程，同時對於用品更需要避免與家人混用，不僅僅是自身需要努力，家人也應一同幫忙，避免不斷來回傳染，反而造成惡性循環。若對於香港腳治療的藥物上有任何疑慮，都應儘快回診諮詢醫師或者於藥局諮詢藥師，切勿自行判斷以免造成前功盡棄！

【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」