瑜伽動作｜腳容易腫脹水腫點算好？3招陰瑜伽有效改善腿部水腫
撰文：運動星球
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腎的濕氣比較容易停留在下半身，當腎陽不足時，水分無力被回送或是代謝，濕氣只好往下沉積，造成腿部容易腫脹或是水腫。而所以只有提動腎陽才能改善水腫的狀態。
陰瑜伽針對刺激腎有很大的幫助，對於經絡的伸展與穴位刺激，都有明顯的效果。
3招陰瑜伽改善腿部水腫（按圖👇👇👇）
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龍式 Dragon pose
步驟1：跪在瑜伽墊上，將右腿往前跨出，彎曲90度。
步驟2：將左腿打直往後伸展，雙手撐在瑜伽墊上，上半抬至45度。
步驟3：停留3-5個呼吸後，換邊執行。
坐姿前彎式 Seated Forward Bend
步驟1：坐在瑜伽墊上，雙腳打直。
步驟2：吸氣將上半身往前傾，雙手握住腳底板。（如果柔軟度不夠，可將膝蓋微微彎曲）
步驟3：停留3-5個呼吸後，回到初始位置。
▼神奇排水4穴位（點擊下圖看清👇👇👇）
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鴿式 Pigeon pose
步驟1：右腳小腿往前儘量靠近墊子的前緣，並與前緣平行；右腳膝蓋靠近右手手腕，右腳腳踝靠近左手手腕。
步驟2：後腿在背後伸直並以腳趾踩地，將髖部向下貼近地面。
步驟3：背部打直，停留5-8個呼吸後換腿。
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