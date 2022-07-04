大腸癌｜大便隱血測試檢有異常？一年內不跟進　確診風險增2.8倍

根據台灣最新癌症登記資料顯示，大腸癌蟬聯當地14年為癌症發生人數之首，代表每30分鐘就有1人罹患。為降低大腸癌對民眾的威脅，台灣國民健康署針對年滿50歲至未滿75歲之民眾，提供糞便潛血檢查（大便隱血測試），每2年1次定期篩檢，可有效降低35％大腸癌死亡率。但若市民篩檢出異常，卻不接受大腸鏡檢查，死亡風險將增加6成4。



早期大腸癌治癒率高 政府籲：篩檢異常盡快治療

一般來說大腸癌是可預防的，及早發現及早治療，痊癒率相當高，台灣國民健康署表示，早期大腸癌診療的存活率高，5年存活率達9成以上，但第4期大腸癌5年存活率則不到2成。另研究資料顯示，篩檢結果異常的民眾若是延遲確診，其罹患大腸癌的風險將大幅增加，超過1年才接受大腸鏡檢查者，罹患進行型大腸癌風險更高達2.8倍；建議於篩檢異常6個月內接受大腸鏡檢查。

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台大醫院內科部醫生邱瀚模指出，糞便潛血檢查結果為異常者較一般族群罹患大腸癌風險高20至30倍，若未進一步接受大腸鏡檢查，進而找出病兆，並予以處理，則大腸癌的死亡風險將增加6成4！

國民健康署也補充，當大腸癌篩檢結果呈現異常，通常是大腸瘜肉與大腸癌高危險群，請民眾一定要儘早接受大腸鏡檢查，如有發現瘜肉，也能在檢查過程中一併切除，無需再進行額外的手術。

大腸癌發生率隨年齡增加 定期篩檢注意防癌

關於大腸癌的危險因子，國民健康署透露，民眾如有肥胖、缺乏運動、抽煙以及大腸直腸癌家族史等，建議平時維持規律的運動習慣，有助於體內新陳代謝；飲食方面，應多攝取富含膳食纖維的新鮮蔬果，以促進腸胃蠕動，肉類的攝取需避免紅肉、加工肉品及高脂肪部位等。

最後，國民健康署呼籲大家，防疫的同時，也別忘了防癌。由於大腸癌的發生率會隨年齡增長而攀升，故定期篩檢才能「腸」保健康，遠離大腸癌，向腸癌說「不」。

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