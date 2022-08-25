痛風飲食｜啤酒海鮮最易引發痛風　5招飲食秘訣大幅降低罹患機會

有句話說「風吹過都會痛」，就是形容痛風發作時的疼痛感。為什麼會有痛風呢？這是由於「普林」代謝異常，使體內尿酸生成過多或排泄受阻，引起高尿酸血症，過飽和的尿酸結晶沉積在關節上，形成「痛風石」；最容易受影響的關節包括了蹠骨、膝關節及趾骨關節。



痛風常常伴隨紅、腫、熱、痛甚至引起關節變形，這就是為什麼常見到痛風發作時痛到無法下床行走，就是痛風石卡在關節上無法彎曲所引起的。

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容易引發痛風的食物，第一名是啤酒，接下來依序是海鮮、內臟食物、肉類以及手搖飲料。愛護自己的身體，就要儘量避免過量吃這些食物。除此之外，平日飲食建議注意5大項目，才能夠大幅降低罹患痛風的機會。

飲食五招避免痛風上身！（按圖看清 👇👇👇）

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一、避免大魚大肉、高油飲食

大量的蛋白質與脂肪會抑制尿酸排泄，增加痛風發作

二、控制體重

每日均衡攝取6大類食物，避免過量攝取白色澱粉，像是白飯、白麵條、麵包、多士，另外紅肉、油脂也要謹慎攝取。

三、避免內臟類、魚乾類、酵母發酵製品

如內臟類、小魚乾、酵母粉相關製品、濃肉汁等，各種海鮮、豆苗、豆芽、蘆筍、香菇、紫菜等也儘量減少。

6項引起痛風的風險因子（點擊下圖看清👇👇👇）

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四、豆製品適量吃

大部分豆類製品屬於中普林食物，若非急性痛風發作，其實是可以適量攝取的。

五、多喝水、少飲酒

尿酸主要由腎臟代謝，足夠飲水量協助尿酸排出。反之，酒類本來就是普林的來源，此外，酒精干擾影響尿酸代謝。

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