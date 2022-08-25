食物安全｜濕熱天氣成細菌溫床 食物飲品存放不當菌1日增至百萬？

近日天氣炎熱，溫暖潮濕的天氣正正是細菌溫床。日常生活稍有疏忽，或許會令食物上的細菌滋長，導致食物中毒。你可有試過飲用放了一天的樽裝飲品而肚子痛？日本節目《林修のレッスン！今でしょ》請來專家介紹怎樣預防夏天的食物中毒，更發現有種樽裝飲品即使放室溫，細菌數量不單止沒有增加，更減至零？



高溫持續，有不少民眾都擔心食物存放在室溫會導致細菌滋生，也不清楚食物正確的保鮮方法。節目《林修のレッスン！今でしょ》搜羅5種詢問度較高的食品，讓專家解答大家的疑問，分別是：味噌湯、咖哩、樽裝飲品、方包和調味料。

▼5種詢問度較高的食物存放方法以及疏忽保存的危險性（立即按圖看更多👇👇👇）

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1. 味噌湯



節目中有嘉賓表示，假如早上有吃不完的味噌湯，會放到夜晚湯掉。然而根據專家的調查，放在室溫6小時或以上的味噌湯，都不能飲用。

實驗結果可見，味噌湯放在室溫6小時後，細菌數量繁殖至原來的150倍，8小時後更是激增至140萬的驚人數字，已經是不能飲用的菌量。剛好節目組進行街頭訪問時遇到一名因為飲用放過夜的味噌湯而不適的男子，該名男子表示當時除了肚瀉之外，肚子亦是疼痛非常。

味噌湯放在室溫6小時後，細菌數量繁殖至原來的150倍，8小時後更是激增至140萬的驚人數字。（《林修のレッスン！今でしょ》截圖）

節目中專家解釋，引致食物中毒的是「產氣莢膜梭菌」，這種菌本來就黏附在食材之上，即使加熱亦無法完全清除。如果不正確保存食物，這種菌就會大量繁殖，提高食物中毒的風險。更可怕的是，即使菌量增至不能食用的範圍，食物的外觀和味道也不會有異樣。

因此，防止味噌湯變壞的關鍵就是盡快幫湯水散熱，再放進雪櫃冷藏，防止產氣莢膜梭菌活躍滋生。現時的氣溫之下要令湯水溫度下降，大概要花上50分鐘，但使用平底鑊墊着冷凍劑或者冰塊坐凍湯水，就能在2分鐘的短時間內令湯水溫度下降。不過放入雪櫃後，專家亦建議在2日內就得把湯水飲完。

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2. 咖哩



常常有人說放一晚的咖哩會更好吃，但事實是咖哩更有利產氣莢膜梭菌滋生。同樣的放置時間，與味噌湯相比，咖哩增長的菌量在24小時的時候，是味噌湯的3.3倍，多達6千6百萬。而其實只是把咖哩放8小時就已經不能吃，更遑論是放一晚。

與味噌湯相比，咖哩增長的菌量在24小時的時候，是味噌湯的3.3倍，多達6千6百萬。（《林修のレッスン！今でしょ》截圖）

產氣莢膜梭菌是一種討厭氧氣的菌，由於咖哩較湯汁濃稠，即使用大湯匙攪動，也不容易接觸到空氣。相反，湯水只要翻動也毫不費力，所以咖哩較易滋生細菌。與此同時，濃稠的質地令咖哩不易散熱，食物溫度逗留在細菌活躍的40度時間很長，則令細菌滋生的情況更嚴重。

因此，剩下來的咖哩應盡快倒進容器並放入雪櫃冷藏，而且應該在兩三天內吃掉。此外，木山，想進一步防止產氣莢膜梭菌，可以把食材和咖哩湯汁分開烹煮，在食的時候才混在一齊，這就能防止食材中含有的產氣莢膜梭菌帶到咖哩之中。

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3. 樽裝飲品



只要嘴巴接觸過瓶口，口腔內的雜菌就會進入樽裝飲品內。雖然那些雜菌本來就來自口腔，但唾液會抑制細菌的增長，飲品內的細菌卻只會一個勁兒地繁殖，飲用大量的細菌則有機會引起腹痛和嘔吐等症狀，嚴重也會導致食物中毒。

這個是一般專家對樽裝飲品的理解，但是在是次節目中的實測裡，發現有一種飲品經飲用並放置後，細菌量不增反減。節目組聯同專家以麥茶、綠茶、水、橙汁和運動飲品作為測試對象，結果發現以大麥為原材料的麥茶細菌量激增75倍，反而運動飲品最後菌量居然降至零。

以大麥為原材料的麥茶細菌量激增75倍，反而運動飲品最後菌量居然降至零。（《林修のレッスン！今でしょ》截圖）

由於碳水化合物對雜菌而言是很好的營養，非常有利繁殖。而運動飲品之所以不利細菌滋生，是因為細菌在極端的酸性和鹼性的環境都無法成長，而運動飲品則屬前者，所以得出這的結果。

要預防樽裝飲品的細菌滋生，專家建議把樽內的飲品倒進杯子飲用，又或者是倒進保溫壼內，加入冰塊之類維持冰冷的狀態，防止飲品的溫度降至有利細菌成長的35度。

35度最有利細菌繁殖，以保溫壼保持飲品冰冷，有效防止細菌滋生。（《林修のレッスン！今でしょ》截圖）

4. 方包



節目組進行街訪調查的時候發現不少市民覺得方包難以保存，尤其是在夏天很容易就會發霉，但放入雪櫃又會影響口感，變得不好吃。當見到方包發霉，棄置是必然的，但專家提醒，即使觀沒異樣，細菌已經大量增加。

經實測發現，已經開封的方包在30度的環境中存放3日，表面即使未見有任何霉菌，附着的細菌量已達至2百萬，專家稱之為「初期腐壞」。專家更指出，實驗進行只係開封後放入保溫箱，實際食用的話難免會伸手進包裝，那手上的細菌亦會轉移到方包上。

節目建議大家把方包放進冰格，由於方包在0-4度之間會變得乾燥，口感亦會變差，但放在冰格的話，方包含有的水分就會一下子結冰，能夠凝結在方包之內，避免因為水分流失而造成的乾燥口感。

放入冰格的時候可以先用錫紙包妥方包，那就不怕方包吸到冰格的氣味。（《林修のレッスン！今でしょ》截圖）

打開錫紙包裝焗的話會有焦脆的口感，包着焗的話會相對煙韌。《林修のレッスン！今でしょ》截圖）

5. 調味料



專家選出3種在這個時期特別要注意存放的調味料，分別是：豉油、味噌和七味粉。雖然調味料未至於會好像其他食物一樣變壞，但仍有可能因為錯誤的存放方式而令質量下降。

首先的是豉油，專家建議豉油一旦開封，就應該放進雪櫃。開封後的豉油存放常溫，會導致氧化，風味亦會減退。不過，假如豉油是以密封樽存放的話，因為樽的設計能有效隔絕空氣，即使不放入雪櫃也能防止豉油變質。

其次的是味噌，雖然放在雪櫃亦無不可，但考慮最近的天氣，打開雪櫃的時候熱氣空都會跑進去，反覆打開雪櫃亦會增加味噌變味的風險。因此，專家指味噌最好是放進冰格。由於味噌為高鹽分調味料，即使放進冰格，它也不會結冰，依然能夠如常使用。

最後就是七味粉，和豉油一樣，七味粉亦應放進雪櫃。長期接觸溫暖的空氣，會令七味粉褪色，辣味亦會減弱。同樣的道理，有時大家在進食湯烏冬之類的菜式時，會加入七味粉調味，但如果直接灑上烏冬上，蒸氣會影響七味粉的品質，所以建議先將七味粉灑在匙羹在加入烏冬會更好，只要妥善保存，七味粉開封後能擺上半年也不會變味。

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飲水增食物中毒風險？

專家指，即使細菌數量驚人，但這也只是增加了食物中毒的風險，並不代表所有人吃下就一定會食物中毒。但如果你經常感到腹痛或者容易腹瀉，那就必需要注意。專家指，其實在食飯的時飲水，會把胃酸減弱，變相令食物中毒的風險提高。

因為，建議在進食的同時先不要飲水，可以在飯後再飲。如此一來，就能防止胃酸被削弱，既能預防食物中毒，亦有助消化。

（資料來源：《林修のレッスン！今でしょ》）