銀髮保健｜維他命D吃太多易失智？每周服用3天、2類病人風險最高

不少人喜歡吃維他命D，盼能降低罹患阿茲海默症的風險；但台灣國家衛生研究院最新研究發現，阿茲海默症小鼠補充維他命D反而加劇大腦病變和智能退化；只要一年吃活性維他命D超過146天、即每周超過3天，符合高劑量條件，反而恐加劇失智症，若失智症患者每年服用維他命D3超過146天，死亡風險是未服用者的2.17倍；但研究團隊也強調，維他命D對小孩及年輕人仍是絕對的正向，可幫助發育及骨質。



過去研究指出，維他命D在神經系統中具有保護及滋養神經細胞的功能，有助於增生神經傳導路徑，促進腦部健康，許多流行病學研究皆發現，維他命D缺乏與阿茲海默症和其它失智症的發生風險增加存在明顯的關聯性，但是兩者因果關係尚不清楚，但因目前沒有治療失智症的有效藥物，許多人仍冀望藉由補充維他命D降低罹患阿茲海默症的風險。

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台灣國家衛生研究院分子與基因醫學研究所莊志立研究員團隊，利用阿茲海默症小鼠的動物實驗發現阿茲海默症小鼠補充維他命D，反而加劇大腦的病變以及智能退化；且利用台灣健保資料庫進行分析，發現未罹患失智症的年長者若每年服用活性維他命D3超過146天，即每周超過3天，其日後發生失智症風險是未服用者的1.8倍；若失智症患者每年服用維他命D3超過146天，其死亡風險是未服用者的2.17倍。

國家衛生研究院分子與基因醫學研究所莊志立研究員團隊，利用阿茲海默症小鼠的動物實驗發現阿茲海默症小鼠補充維他命D，反而加劇大腦的病變以及智能退化；且利用健保資料庫進行分析，發現未罹患失智症的年長者若每年服用活性維他命D3超過146天，其日後發生失智症風險是未服用者的1.8倍；若失智症患者每年服用維他命D3超過146天，其死亡風險是未服用者的2.17倍。

根據研究，失智症患者或年長者在維他命D的服用需求上，需考量增加失智症的風險，值得進一步研議。本研究成果已於2021及2022年分別發表於老化醫學領域知名學術期刊《Aging Cell》。

研究團隊指出，小鼠動物實驗發現，在維他命D充足的飼養條件下，阿茲海默症小鼠血液中維生素D的量明顯較野生型小鼠低下，阿茲海默症者及小鼠大腦中維他命D受體蛋白量不減反增，且表現位置與大腦造成神經病變的類澱粉老年斑重疊，顯示維他命D在細胞內的作用機制，已在阿茲海默症的病程中明顯改變，阿茲海默症才是造成維他命D低下的原因，維維他命D受體蛋白竟然可以在缺乏維他命D的情況下增加表現量，且參與神經病變。

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進一步研究發現維他命D受體蛋白正常會進入細胞核進行神經保護的基因轉錄工作，在阿茲海默症小鼠大腦中，維他命D受體蛋白卻在細胞質中與腫瘤抑制蛋白p53結合，並藉此促進神經細胞凋亡；阿茲海默症小鼠若持續補充維他命D，非但沒有減輕其病程，反而加劇大腦的病變以及智能退化。

由於逐年增加的年長骨質疏鬆者及洗腎患者，需常規性的服用維他命D，但研究警示失智症患者或年長者長期服用維他命D可能增加罹患失智症並死亡的風險，與目前大眾對維他命D的使用認知有明顯的反差，也期待未來能進一步釐清造成維他命D在大腦細胞中作用機制轉變的因素。

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