準備懷孕｜男性9個弱精原因 解構提高精子品質及數量方法

努力多時，仍然未能懷孕，很多人都會先想像是女性的問題。其實，不育問題在男女身上也會出現，而男性不育的最主要成因是健康精子的數量不足。哪些常見行為會引致弱精？哪些男性備孕、助孕保健品能夠改善精子品質及數量？



每6對夫婦便有1對受到不育影響

據統計，每 6 對夫婦，便有 1 對有不育的情況。隨著年齡增長，女性不育的機會率便相對增加，年過 40 的婦女尤甚。

何謂不育？



不育是較為常見問題，從醫學角度上來說，當夫婦定期有行房，期間完全沒有採用任何避孕方法，一年後仍未能受孕，便是不育。導致不育的原因很多，男女雙方都有機會不育，雙方亦可同時存在問題，因此夫婦雙方在評估過程中均需參與。在不育的個案之中，約有三成的原因在於女方、三成在於男方，其餘則屬共同的原因或原因不明。

男性因素：任何可影響精蟲製造或輸送的不良因素，如吸煙、飲酒、睪丸下降異常、陰囊靜脈曲張、生殖器官因手術或發炎而受損等，都可能導致男性不育。另外，最近的研究發現，男性如有無精症或精蟲極稀少的問題，其中有部分是由於遺傳因素所致。

女性因素：卵巢機能不全、內分泌失調而引致排卵異常、盆腔炎或子宮內膜異位而引致輸卵管閉塞或盆腔內黏連、先天性子宮結構異常等都會導致女性不育。另外、女性因年紀大而不育的情況亦漸趨普遍。

原因不明：若詳盡的病歷及檢查，再加上全面的診查，均無法得出有關夫婦不育的明確解釋，這種情況稱「成因不明的不育」。此類夫婦則使找不出不育的原因，但若女方年紀大或不育年期超過 3 年者，其自然受孕的機會亦會大幅下降，故應及早向專科醫生求診。

9大弱精、男性不育原因#



1. 高脂肪飲食

高脂飲食習慣會造成肥胖，以及提高心血管疾病。然而，攝取高脂奶類食物會使男性正常型態的精子數量減少3.2%。

2. 運動不足

研究發現，運動量較高的男性，精子濃度比較少運動者高73%，其表現也較佳。

3. 過多時間看電視

經常看電視的男性精子會比較弱，精液濃度相對低44%。這項目只用看電視的時間長短來評估該男士的懶惰程度，結果發現較懶惰的男性，精子表現亦較垂頭喪氣。

4. 糖份攝取量

研究發現飲用大量（每星期超過7公升）可樂的受訪者精液濃度會變低，精子數量也會變少。然而飲用咖啡的受訪者「精力」變化卻不大，由此可見咖啡因本身未必對精力有影響，但攝取過多糖份卻會有害。

5. 壓力

研究發現壓力大的男士，其精子活躍度和型態表現都比較差。而繁忙的生活除了令精子質素下降，也是導致遲婚和影響夫妻感情的重要因素。

6. 吃太多牛肉？

一項美國研究發現，若母親在懷孕期間進食大量的牛肉，兒子長大後的精液濃度會低24.3%。這相信是與美牛在養殖期間被施打激素，含有過量殘留類固醇有關。但亞洲人普遍牛肉攝取量相對較低，牛肉來源是否有殘留激素也尚待研究證實。

7. 環境污染

環境污染物如鉛（Lead）、水銀／汞（Mercury）和鎘（Cadmium）也會影響生育能力。

8. 使用手提電話

經常使用手提電話的確會對精子數量、存活率及型態有不良影響，但研究並沒有指出把手提電話放入褲袋會增加害處，只是發現電話使用時間越長，影響越明顯。

9. 經常桑拿、水療

製造精子的理想環境溫度適宜比體溫稍低，長時間浸於高溫水中的活動如溫泉水浴、桑拿等均不利於身體製造精子。

#資料來源：https://www.healthyd.com/articles/parenting/9-things-man-should-avoid-to-improve-fertility

不育等於沒有生育能力？



其實經治療後，約有三分之二的不育夫婦能成功懷孕。接受治療前，夫婦應注意的事項：

1. 夫婦雙方應避免吸煙。

2. 保持體重適中，因為過輕或過重會減低受孕的機會。

3. 均衡飲食及適量運動，有助促進生育功能。

4. 女方應確保體內存有德國麻疹抗體。

借助保健品改善精子品質



另外，男性也可以借助男性備孕助孕保健品，提高精子品質和改善精子數量。

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