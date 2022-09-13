李珊珊患驚恐症疑身體轉差 狂肚瀉難進食 9大症狀出現點減壓？

李珊珊於1996年參選香港小姐並成為冠軍，一入行即工作機會不絕，但自2005年起已甚少公開露面。直至2019年公開曾患驚恐症，剖白患病經過及心路歷程，表示經治療後病情受到控制。近日珊珊再次於Instagram更新個人動態，疑身體轉差，指：「又看完醫生回家。狂瀉兩星期，希望今天，吃到固體食物。」不少網民見狀，隨即紛紛留言關心，並叮囑她要保重身體。



今年44歲的李珊珊在2011年起深居簡出，一度傳出患腦瘤、抑鬱症的消息，其後她否認患腦瘤，並公開剖白患上驚恐症的經歷，近年亦為「精神健康基金會」擔任「傳晴大使」，主持YouTube節目，提醒大家關注精神健康。

前日（6日）珊珊於Instagram更新動態，她寫道：「又看完醫生回家。狂瀉兩星期，希望今（前）天，吃到固體食物。」不少網民留言祝福她早日康復，並多多休息。李珊珊亦回覆網民：「是。就是為此，先暫停《樹洞》時間表，這是很好的一課，也是必然要學習去衝破的一關。現在我會休養，大家一起加油呀﹗」

至昨日又再更新，表示因為太投入心機經營《樹洞》做直播與網友溝通，一時忽略身體而出現小毛病，叫大家不用擔心，「我很好，有小毛病是必經的；謝謝你們一直關愛。我也愛你們」。

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驚恐症是情緒病？

精神科專科醫生沈君豪曾指出，一般情況下，當人遇到危險情況時都會逃跑及有害怕的反應，這是源於人面對外界壓力時，身體會作出正常的生理反應，如呼吸急促及心跳等，此生理反應名為「戰鬥或逃跑」（fight-or-flight response)），身體似是響起警鐘般應對危機。

可是，有些人會在不明原由下突然極度驚慌，不斷出現「恐慌突襲」，「恐慌突襲」指當人在安全及沒有外來誘因的情況下，突如其來出現緊張的症狀，似是身體警鐘誤鳴。而這些徵狀來得非常突然，通常在短短10分鐘內達到高峰點，這些情況其實是情緒病的一種——「驚恐症」。

▼驚恐症症狀：（按圖 👇👇👇）

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驚恐症成因

驚恐症病發率為2-6%，男女病發率比例大概為1:2，第一次病發期通常出現於青少年至30歲。「驚恐症」有多種原因，包括以下3大因素。

▼驚恐症與遺傳有關？還有什麼成因？（按圖 👇👇👇）

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藥物和心理治療雙管齊下

藥物及心理治療是有助於紓緩病徵及減低病發的風險，通過適當的治療，驚恐症病情是可以控制的。

藥物治療



驚恐症病發是由於腦內的血清素失衡，導致緊張的反應機制不能運作正常。因此醫生會使用調節大腦血清素的藥物以控制病情，病人的情況大約於4至6星期後會有所改善。

心理治療



認知行為治療是驚恐症主要的心理治療方法。心理治療的內容大約分兩大部分：

首先是健康心理資訊講解，讓病人對驚恐症有更多了解及認識，包括其成因及病發情況等，有助消除他們對病徵有負面的觀感及焦慮，以及對驚恐症的誤解。

然後，教導病人在病徵出現時如何處理及面對生理上的不適，如肌肉放鬆的方法及呼吸的控制，以及處理對身體症狀的思想陷阱。此外，驚恐症的病人在面對身體不適反應的時候，容易會產生負面的假設，例如當患者心跳加速時，便會假設心臟出毛病、會負荷不了，甚至以為快將休克、窒息，以及將要死亡等後果，此時醫生會引導病人，為這些思想作出認知分析及重建，嘗試替自己的思想找證據。

此外，身體感覺暴露治療 （interoceptive exposure）亦是醫治驚恐症的重要部份，醫生會和病人一起經歷他們最害怕的身體感覺或症狀，然後加以分析及重整對這些症狀的既有觀念，這也是認知行為治療內的元素之一。

▼同場加映：減壓呼吸法如何做？（按圖）

▼同場加映：減壓食物（按圖👇👇👇）

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