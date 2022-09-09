中秋節｜聚餐食太多滯胃又水腫？中醫分享3大消滯茶飲＋防滯貼士

中秋人月兩團圓，相信不少人都會相約親戚好友聚會，應節美食多不勝數，不過如果不慎飲食過多，容易引致脾胃不適，出現胃口差、胃脹、消化不良，嚴重甚至會便秘或肚瀉。有中醫師推介三款消滯茶療，用簡單材料泡茶解膩，同時也分享數個貼士防止食滯。



註冊中醫師關應春表示，在中醫角度，食滯又稱作「食積」。當吃了過多或過度肥膩的食物，它們會因未及被消化而積聚於脾胃，影響脾胃的正常運作。由於脾胃失常，人體會出現胃痛、作嘔及腹脹等徵狀。

食滯又可根據成因分成「實證」及「虛證」，兩者治療方法各異。實證是指因吃了過多食物而損脾胃，常見徵狀包括有胃氣、胃脹及便秘。另外，這類人士大便較臭，可嘗試以山楂、麥芽及神曲煲水消滯，加入陳皮更可起行氣之效。

虛證則是指病人本身脾胃虛弱，只吃小量食物已出現腹脹，胃痛及肚屙。他們同樣可以山楂、麥芽及神曲消滯，但可加入薑片治療肚屙；另外，可以黨蔘及白朮作健脾益氣之用。

關醫師續指，食滯會損傷脾胃，令其運化失常，水分或因而積聚在身體某部位，導致較易出現水腫。她建議以生熟薏米、連皮的薑及陳皮煲水喝，這些材料有健脾胃及散水腫之效。

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3茶療消滯解胃氣！

關醫師續指，如果出現食滯症狀，一般一兩天便會自然緩解，亦可以於中脘穴及足三里穴順時針按壓兩分鐘，感到輕微痠脹便可。另外，她也分享3款茶療有理氣、和胃、消滯功效。

山楂洛神普洱茶



材料：山楂 6克、陳皮 1角、洛神花 1朵、普洱茶葉 適量

做法：把所有材料倒進保溫壺加300毫升熱水焗5-7分鐘即可

香橙桔子茶



材料：橙 1個、桔子 1個、茶葉 1茶匙、冰糖 少許

做法：先將橙及桔子切半，其中一半切薄片、另一半榨汁備用。700毫升開水煮沸，放入冰糖，待冰糖完全溶解後，放入茶葉、橙和桔子後熄火，最後加入橙汁及桔子汁

淮山白朮茯苓茶



材料：黨參10克、白朮10克、雲苓20克、水4杯

做法：將材料浸泡半小時，煲45分鐘即可

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防食滯貼士要知

關醫師提醒，多食月餅會困滯脾胃氣機，氣機不行造成肥胖、水腫等。他解釋，普遍月餅都是甜食，中醫認為甜味屬甘，入脾，「甘走肉，多食甘則痰溢」，而且製作使用了大量糖、奶、牛油，多食會困滯脾胃，聚濕生痰，令人肥胖；而凍食的冰皮月餅更會傷害脾胃陽氣，脾胃氣虛，體質更容易聚濕發胖。

此外，食月餅時亦宜攤長時間進食，並減少進食其他甜食，例如甜品、零食、碳水化合物類等，亦有助減低肥胖機會。至於體質虛弱、老人家、長期病患者等亦應淺嘗月餅為妙。他解釋，月餅是高糖、高膽固醇的食物，建議患有糖尿病、高膽固醇、脂肪肝等人士應節制，每日不進食多於20克。

而中秋應節水果如沙田柚、西柚，都帶有酸甜的味道，含有足夠纖維，可促進腸道蠕動，令排泄暢通，從而減少胃氣。值得一提的是，應節食品菱角原來能健脾益胃、清熱解毒，故吃月餅之餘，亦不妨多吃一兩粒菱角。

除了進食消滯食物外，大家不妨參考以下建議，減低食滯的風險：

節日前夕睡得足



做節前夕，原來睡得好十分重要，一旦睡眠不足，會影響控制胃口的激素，並增加對垃圾食物的渴望，更容易令人吃得過多或食滯

勿空肚食大餐



為了迎接做節大日子，大家通常都習慣一整天餓着肚子，或只吃早餐，之後絕食來迎接富豐的中秋大餐，但其實是大錯特錯，因為當捱餓時，身體內的細胞便會自動降低新陳代謝的速度，再進食時，便會將額外獲得的熱量通通轉化為脂肪，既影響新陳代謝，亦令自己無端囤積脂肪

進食前飲水



一般胃容量約可容納1公升的食物及液體，在進食大餐前可以飲一至兩杯開水，能減少進食的份量，但其實胃部仍有足夠空間享受大餐

用餐時慢吞細嚼



進食時，大家亦應慢吞細嚼，即使沒有吃太多份量的食物，腦子及胃部都清楚知道已經飽足。

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