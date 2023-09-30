中秋節｜難抵月餅誘惑不自覺食滯？４大食物＋穴位按摩助消滯

每逢中秋佳節，家人、朋友相聚，月餅是不可或缺的應節食品。但是，月餅屬於高卡路里食品，吃多了便容易感到飽滯。如未能及時處理那種飽腹感，會影響睡眠質素，嚴重的更加會徹夜難眠。以下會介紹幾種有助消滯的方法，讓大家開心健康地過中秋！



為何會感到飽滯？

飽滯的感覺源自於腸胃負荷過大，未有足夠時間消化食物，導致食物滯留於腸胃中。而令腸胃負荷大有數種原因：

１. 進食過急：

令大量食物於短時間內進入腸胃。以致上一輪食物仍未消化完，下一輪的食物已經進入腸胃。食物於腸胃被處於一個「等待被消化」的階段，容易造成飽滯感。



２. 進食難消化的食物：

高脂、油炸的食物一般較難消化，容易有飽滯感。



月餅大比併：

傳統月餅使用蓮蓉做餡料，糖份較高。加上經過高溫的烤焗過程，糖份會轉化成結構複雜的化合物，增加消化難度。

新式大受歡迎的流心奶皇月餅，其餡料亦含有大量牛油、忌廉和奶黃。這些材料本是高脂、油膩的食品，亦會增重腸胃的負擔。

冰皮月餅看似比較健康，但冰皮月餅的皮亦使用了較難消化的糯米做成，因此多吃了也會容易感到飽滯。

冰皮月餅（圖片：Craftwerkz）

消滯食品

以下有四類食品，可以減少飽滯的感覺，增加腸胃的消化和促進腸道蠕動。

茶類：

綠茶、玄米茶、烏龍茶、薄荷茶都是消滯的良藥。 當中的茶多酚、兒茶素有助減低油份吸收，避免身體吸收過多油份。未經發酵的綠茶更保留了較多的抗氧化成份，能阻礙壞膽固醇氧化、緩阻血糖及血壓急速上升，並能促進消化。而薄荷茶含有豐富薄荷醇，有助分解體內油脂，並有助腸道肌肉鬆弛，加速腸道蠕動，從而減輕腸胃負擔。另外，茶中亦含有咖啡因和丹寧酸，刺激胃酸分泌，加快食物分解，達致消滯的效果。



綠茶（圖片：iStock）

健康茶消滯推介

Ozen 生活館 降脂黑烏龍茶 三角茶包

功效

提神醒腦

分解脂肪

減肥健美

抗衰老

加速脂肪代謝



Ozen 生活館 淨腸窈窕茶

功效

消脂

去水腫

利尿

清熱解毒

痰熱咳喘

腳氣

有助改善腸道健康



Ozen 生活館 黃金玄米茶包

功效

玄米就是糙米，富含纖維、利於腸胃丶暖胃。

能夠促進血液循環，增強腸道蠕動，潤腸通便。

綠茶因為含豐富的單寧，具有抗氧化、抗菌的作用。

含豐富氨基酸和維生素有美顏瘦身的功效



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水果：

酸度較高的水果，例如：菠蘿、奇異果、沙田柚、橙等，都可以刺激胃酸分泌，幫助消化。水果亦含有豐富的纖維，可以促進腸道蠕動，減低飽腹感。另外，需多咀嚼的水果可以刺激身體分泌消化液，促進消化。但進餐後立刻即吃水果反而會更加飽，增加腸道的負擔 ，建議進食後相隔大約2小時才吃水果。



乳酪：

乳酪含有豐富益生菌，刺激腸道蠕動，幫助腸道消化。 當中的益生菌亦有助消化碳水化合物和有消滯功效。



乳酪（圖片：topntp26/freepik）

天然椰子水

清新的味道可中和油膩感之外，天然椰子水亦含有豐富的維他命、礦物質、活性酶、澱粉糖化酵素，均有助消化和促進腸臟蠕動，並能預防身體吸收過多糖分。再者，它的糖份偏低，適量地飲用並不會致肥。



椰子水（圖片：stockking／freepik)

穴位按壓消滯

據中醫角度，按壓天樞、中脘和足三里可以升清降濁、消積化滯，有助消化和排便。

（圖片：hkhselderly）

其他消滯小技巧：

１. 飲飽食醉後，適量、輕鬆的運動，如：散步，可以促進腸道蠕動，幫助消化和排泄，減輕飽滯感。



２. 減慢進食速度、避免食到「十成」飽，均可避免吃到滯帶來的不適。



以上建議只供參考，幫助消滯。如有長期飽滯或其他不適，應盡快求醫，尋求正當的治療。

Source: HK01