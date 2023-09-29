中秋｜一塊月餅可令血糖失控！糖尿三高點揀月餅？健康過節有妙法
「一年容易又中秋」，中秋佳節能與親朋戚友同聚，共享中秋食品，為一年中最賞心的樂事。但佳節往往正是長者、糖尿病人士最容易引起病發的日子。因為美酒佳餚都是高糖、高脂食品，所以為父母或長者選擇應節食物就更需要小心挑選。
中秋食品的營養含量及建議
不論長者，或糖尿病患者，一般也建議減少脂肪、鹽、糖的攝取，轉為多吃優質蛋白質，但傳統中秋食品相對是多脂肪、鹽、糖的食物，因此需要注意：
月餅：
雙黃蓮蓉月餅（185克）：等於三碗半白飯的熱量（840卡路里），當中包含72克糖（18茶匙）、45克脂肪（10茶匙油）。
兩隻鹹蛋黃：等於四天膽固醇攝取量（1238毫克）。
建議：
１. 每天吃不多於四份之一個
２. 長期病患者避免進食鹹蛋黃
３. 轉為吃低糖、低脂月餅，以代糖代替蔗糖，或者低糖的冰皮月餅
４. 吃月餅後減少正餐的攝取量
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飲品：
忌：汽水、果汁、牛奶等均為高糖或高脂飲品
宜：
．以清水、清茶代替，勿配以月餅
．選擇無糖汽水、果汁，或脫脂牛奶
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中秋節晚餐：
不論到外吃晚餐，還是在家應節，也難免吃得較為豐富，或為使食物更為吸引，用多了油。
建議：
１. 每餐可以有1-2款蔬菜類菜式
２. 多油食品，可先浸茶或水後才吃
３. 肥肉、雞皮、酥炸皮層應先去掉才吃
４. 汁醬如芝麻醬、甜醬等，亦可盡量避免進食
５. 可避免進食堅果食品，以低熱量的水果代替
６. 一般清蒸、燉、烤、煮、冷盤較低卡路里，煎炸、糖醋、蜜汁等的卡路里則較高
７. 盡量選擇食瘦肉
８. 盡量避免酒精飲料
水果：
飯後賞月時以水果代替月餅，一般較為健康，但亦且注意部份水果也有較高果糖和熱量。
忌：避免多吃榴槤、牛油果、香蕉、提子等高糖的水果。
宜：選擇士多啤梨、楊桃、西瓜、橙等卡路里較低而營養含量高的水果。
各水果的熱量和糖份含量可參考下圖：
長者的飲食
長者的新陳代謝較慢、活動較少，每日所需的熱量比成年人少；然而肌肉容易流失，整體吸收能量的效能相對較低，因此需要更多的蛋白質、維生素、礦物質等，因此飲食最好較為小心，避免營養不良或過剩。
如：減少飽和脂肪和鹽攝取，有助降低血壓和避免肥胖，減少膽固醇濃度；多攝取奶類、黃豆、魚類、瘦肉類等的優質蛋白質。
糖尿病人的飲食
糖尿病人難以控制自己的血糖水平，因此飲食需要合適的調節，保持血糖穩定。
如：
１. 定時定量飲食，避免過饑或過飽
２. 減少進食高脂、高糖、高鹽食品
３. 採用少油的煮食方式，和使用天然調味料如果皮等
４. 多食蔬果、瘦肉、魚類、低脂奶類
５. 控制每天的卡路里攝取量
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