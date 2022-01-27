男士泌尿｜前列腺肥大可致尿頻尿急　風險隨年齡增　補腎可紓緩

男性在步入中年後，若出現頻尿、尿急、小便涓滴等症狀時，可得多加小心，可能是前列腺肥大惹禍！台灣台南市立醫院中醫部曾千芸醫生指出，男性的前列腺會隨着年紀漸增而出現不同程度的肥大，初期時可能排尿慢、尿後涓滴、餘尿感增加等症狀，但若不予理會，長期下來可能演變頻尿、夜尿、急尿，甚至是尿失禁或無法排尿等解尿症狀。



中年男飽受前列腺肥大困擾 經中藥調理改善症狀

一名60歲王先生，有頻尿及尿急困擾，但每次解尿卻量不多，且尿不乾淨，尤其到了晚上常為了解尿醒來多次，導致影響睡眠品質，後來更擔憂出門在外上廁所時間太久，耽誤到其他人行程，也變得不愛出門，直到赴中醫治療，經中藥調理半年後，順利改善症狀。

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前列腺肥大多與腎氣虧虛有關 中醫仍需對症下藥

曾千芸醫生說明，在中醫的古書中記載，將前列腺肥大歸屬於「癃閉」的範疇，也就是指小便量少、點滴而出且小便閉塞不通的意思，從臨床上來看，則可歸納為腎虛、肝鬱、血瘀及濕熱等原因，加上患者多為中老年人，因此多少有腎氣虧虛等情況，在中醫調理上則以補腎為主軸，再依照患者體質與病症不同給予不同的調整。

多攝取含鋅及含茄紅素食物 舒緩前列腺肥大問題

上述個案就是經評估後，採以採濟生腎氣丸、五苓散以溫陽化氣，並以澤瀉、車前子加強利尿的效果，且每次回診都加以調整用藥，並建議患者養成規律生活，多攝取含鋅及含茄紅素的食物，有助紓緩症狀。曾千芸醫生強調，患者經半年調養後，不僅擺脫夜尿困擾，也敢放心與家人出遊，恢復以往的生活品質。

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