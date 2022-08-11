男士泌尿｜不舉、尿頻或因高血壓而起　4個問題自我評估膀胱健康

高血壓跟泌尿科疾病會有關嗎？一般大眾認知，高血壓是屬於心血管疾病，其實全身性疾病，彼此都會互相影響。台灣綠杏文化事業基金會、台北醫學大學校友會教育基金會、中華民國防高血壓協會於7月16日舉辦公益講座，特別邀請台灣恩主公醫院泌尿科主任王炯珵醫生，與民眾分享高血壓和泌尿科疾病關係。



王炯珵醫師指出，高血壓並不是只有心臟疾病，高血壓和攝護腺肥大、性功能障礙、甚至尿路結石、膀胱過動症都有相關性。而新陳代謝症候群（包含血壓、血脂、血糖、腰圍異常），除了與心血管疾病糖尿病相關，也跟勃起功能障礙息息相關。

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王炯珵醫生分享，陰莖血管的直徑1至2mm，如果動脈硬化血管堵塞超過50%，可能就會有勃起功能障礙的症狀。小血管塞住有勃起障礙，大血管塞住就有可能腦中風、跛行，由此可知勃起功能障礙與血管及代謝疾病有非常大的關係。

所以常會說勃起功能障礙是心血管疾病的前哨站，也是慢性疾病的一種，定期讓陰莖動脈能夠充血，可預防陰莖動脈血管硬化以及海綿體纖維化，這是尋求勃起功能障礙長期改善的好處之一。

另外，有算過自己1天要尿尿幾次嗎？王炯珵醫師鼓勵民眾，要關心自己的膀胱健康，除了心臟之外，膀胱也是人體另1個幫浦，負責將尿液排放出去，越健康的人，膀胱越能維持良好功能。

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若常會出現尿急感、頻尿、漏尿、來不及上廁所，導致尿失禁的狀況，這很有可能是「膀胱過動症」。民眾可以利用膀胱過動症自我檢測表，透過幾個問題，評估自己有沒有膀胱過動症。

．第1個問題是起床到睡覺前大約會上幾次廁所？



．第2個問題是晚上睡覺起，夜間會起床上廁所幾次？



．第3個問題是有沒有常會感到尿急，且幾乎無法忍耐？



．第4個問題是是否有因為尿急，而發生漏尿的情況？若是尿急每周1次以上，建議盡快尋求醫師協助。



引起頻尿的原因，例如：過度攝取水分，高血壓患者服用利尿劑、因年齡增長導致腎功能減弱，造成的夜間頻尿。王炯珵醫師進一步說明，睡覺時爬起來尿尿次數多，會讓睡眠品質不好，對白天的精神影響很大，尤其高齡者淺眠，夜晚爬起來上廁所也可能容易跌倒，有夜間多尿的情形，需要適當的治療。

王炯珵醫生提醒，膀胱要健康，良好的飲食和運動習慣都要貫徹，有助益的飲食，例如：維他命B、維他命C、纖維素、植物雌激素和高鈣飲食。應避免的飲食包括：過多的咖啡因、高熱量類的燒烤紅肉、碳酸飲料、化學添加物和抽香煙。

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