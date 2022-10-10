偏頭痛｜眼睛感畏光、幻影與偏頭痛有關？醫生教5種日常保養緩解

偏頭痛竟然與眼睛有關？沒錯！台灣新竹中國附醫眼科部主治醫師陳韵臻表示，偏頭痛是神經性疾病之一，卻時常伴隨眼睛的不適症狀，嚴重時甚至會影響到視力。



而眼睛的疾病則可能導致偏頭痛，而且兩者互為因果，惡性循環，她並分享防範「眼型偏頭痛」發生的日常保養方式，包括配戴有色鏡片；減少含咖啡因、味精或硝酸鹽的食品；補充含有氧化鎂等保健食品，以及持之以恆的有氧運動。

5個生活處方緩解偏頭痛（按圖👇👇👇）

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3種視覺症狀與偏頭痛有關

台灣陳韵臻醫師指出，與偏頭痛有關的視覺症狀包括：

畏光：高達90%的偏頭痛患者對光線極為敏感。

幻影：約25%偏頭痛患者有這個症狀。

眼球表面的不適或疼痛：除了眼球後方的壓力與疼痛是屬於典型偏頭痛的症狀之外，包括眼睛乾癢、發炎、灼熱感、流淚也都是偏頭痛的徵兆。



陳韵臻醫師分析，眼睛與腦部之間的關係主要有二，一是三叉神經系統，它是連結眼睛疼痛與偏頭痛最主要的機制；有些物質除了刺激偏頭痛，同時會活化支配腦部血管的三叉神經，進而造成頭痛和眼睛痛的情形。另一個則是自律神經系統，因為自律神經系統的調控，偏頭痛患者常伴隨眼瞼下垂、紅眼和瞳孔變化等症狀。

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5個生活處方緩解偏頭痛

陳韵臻指出，眼表疾病會導致偏頭痛，且兩者惡性循環，例如乾眼症病患在強光情況下症狀會加重，並增加偏頭痛頻率，而偏頭痛患者則往往對各種刺激過度敏感，也比較容易出現嚴重的眼表症狀。至於如何預防與減緩偏頭痛的不適，她提供5種日常保養方式：

1. 在專業醫師的指示下使用藥物。

2. 配戴有色鏡片能減輕偏頭痛的症狀。

3. 改善基本的生活習慣：生活壓力、情緒障礙、睡眠窒息症（又稱睡眠呼吸中止症）、睡眠不佳、水分不足、營養不均衡、過度節食、不運動等因素都可能增加偏頭痛的發作。

4. 減少含咖啡因、朱古力、味精或硝酸鹽的食品。

5. 補充含有氧化鎂、維他命B2的保健食品可預防偏頭痛的發生。

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此外，陳韵臻醫師強調，規律的有氧運動是活化眼部及腦部最佳良藥，她建議每周至少要運動3天，每天15～30分鐘，強度要到「有點喘但可以說話」的程度。

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