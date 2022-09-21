頭痛｜止痛藥愈吃愈多成幫兇？偏頭痛會遺傳？治療3重點紓緩疼痛

45歲張小姐，打從少女時期起就開始頻繁頭痛，每次痛起來明顯感覺到脈搏跳動，甚至反胃嘔吐，必須掛急診打止嘔針，生理期前尤其容易發作，嚴重時痛得必須請假或推辭聚餐。張小姐的媽媽在年輕時也有類似症狀，多年來苦不堪言，也試過多種止痛藥，劑量愈吃愈重，頭痛卻日加嚴重。



用藥、習慣、記錄 治偏頭痛3重點

頭痛時痛一側才是偏頭痛？頭痛無法治療，只能在發作時吃止痛藥？台灣安南醫院神經內科主治醫師杜宜憲表示，張小姐狀況是慢性偏頭痛合併「藥物過度使用頭痛」，也就是1個月中有15天會頭痛，而且持續已3個月以上。經杜醫師安排張小姐就診「頭痛門診」，並接受口服的預防性藥物治療後，目前頭痛已不再影響她的正常社交生活。

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杜醫師指出，在「頭痛門診」中，偏頭痛的病人以女性患者居多，女性在20至24歲是發病高峰期，男性則是15至19歲。偏頭痛和許多神經傳導物質有關，容易受到外在刺激因素而引發，例如飲食、天氣變化、飢餓、睡眠不足、酒精、生理期等，而且偏頭痛常有遺傳性，但家人間的嚴重程度可能會不同。

台灣杜宜憲醫師也說，治療偏頭痛有3大重點，包括正確用藥、調整習慣及記錄頭痛。針對發作不頻繁的病人，以非藥物療法為主，再搭配運動習慣的培養，以及調整睡眠作息，如果偏頭痛發作時，再使用專用止痛藥來治療偶發頭痛。

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小心止痛藥成頭痛幫兇

但如果頭痛很頻繁，而且影響生活品質，則建議服用預防頭痛藥物，通常在幾個星期後就會有明顯改善。台灣杜宜憲醫師強調，使用止痛藥必須很小心，否則反而可能變成頭痛的幫兇，甚至必須住院治療，來戒除藥物過度使用的問題。

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台灣杜宜憲醫師也說明，近來對於偏頭痛有較新的療法，使用肉毒桿菌素注射和頭痛標靶治療，若患者對傳統治療方式效果不彰，建議尋求專科醫師進行深層評估。而有鑑於民眾對頭痛問題的困擾及迷思，「台灣頭痛學會」也積極對民眾進行相關衛教宣導，希望醫病共同努力，透過正確方法來預防及治療頭痛，重新找回自在生活品質。

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