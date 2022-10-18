口腔癌｜好發於舌下、頰黏膜！6招預防口腔癌避免長期曝曬太陽

根據台灣衛生福利部國民健康署資料顯示，口腔癌好發於中壯年男性，近年來好發年齡有下降的趨勢，而口腔癌也堪稱是最短命的癌症，其中嚼檳榔、抽煙、喝酒是3大主要的致癌因子，Heho整理了6種關於口腔癌的預防方法，讓我們一起遠離疾病，健康快樂過每一天！



口腔癌是什麼？

口腔癌是指口腔內部出現惡性腫瘤的疾病，大多屬於鱗狀細胞癌，由黏膜上鱗狀細胞惡化所致。口腔範圍包括：唇、舌、口底、頰黏膜、齒齦、腭部、及顎骨等。其中，舌下口腔底部、顎部、兩頰內側為較脆弱且容易發生病變的危險區域，也是口腔癌好發於舌下及頰黏膜的原因。

6招預防口腔癌！（按圖看清👇👇👇）

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1. 拒絕吸煙、嚼檳榔或飲酒

煙草、紙煙、煙斗、檳榔、酒等都會長期對唇、舌和口腔粘膜造成刺激，根據研究顯示，單獨嚼檳榔的致病危險率高達28倍，比吸煙加喝酒的22倍還高出許多。

2. 勿長期吃太辣或太燙

辣椒中的「辣椒素」會刺激口腔黏膜分泌唾液，這在平常可以是幫助食物消化的好辦法，但過度刺激會造成口腔黏膜破損，進而變成口腔癌。

3. 勿長期曝曬於陽光下

由於嘴唇的癌症大多與紫外線有關，因此長時間暴露在陽光下的戶外工作者需適度使用遮陽帽或具有防曬效果的潤唇膏來保護嘴唇。

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4. 食物營養要均衡

飲食營養需均衡，尤其對於維他命或其他營養要素應時常補充，才不會造成口腔黏膜變化導致癌症發生。

5. 牙齒影響咬合需治療

蛀牙、歪掉的智慧齒或不適合的假牙，都可能因為不斷的刺激、摩擦口腔組織，導致慢性潰瘍，久了會出現像是紅斑、白斑、疣狀增生等癌前變化，若置之不理，可能會導致口腔癌。

8種常見癌症早期警號（按圖👇👇👇）

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6. 及早發現及早治療

若及早發現並治療，早期口腔癌的治癒率可達八成以上，因此需好好察覺自身的狀況並依情況就醫。

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