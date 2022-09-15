防癌飲食｜飲適量紅酒有助健康防失智？7原則掌握地中海飲食

今年不少名人罹癌過世，讓人警覺癌症其實離我們很近，該如何防癌、避免癌症威脅？營養師表示，近年來全球愈來愈多研究發現，地中海飲食有助減緩身體發炎，降低罹患癌症的風險，更能減少大腸癌、乳癌等癌症發生，是一種較健康的飲食方式。



掌握7原則 地中海飲食並不難

台灣營養師李其昀在Facebook表示，地中海飲食是指在地中海沿岸國家，飲食上大多選擇豐富蔬菜水果、堅果類、豆類、全穀類、植物油，搭配適量的魚類和家禽類的飲食方式。香港、台灣均近海，海鮮也不少，所以執行起來並不困難。

地中海飲食7原則（按圖了解👇👇👇）

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原則1、各色蔬菜水果：

每天多種顏色的蔬菜水果，以深色蔬菜為主。裡面含有豐富微量元素、植化素與膳食纖維，能夠調節生理機能、強化身體免疫力、有效抗氧化。

原則2、使用優質油品：

以橄欖油、堅果、牛油果油等優質油品，提高不飽和脂肪酸比例，並依照不同烹調方式選擇不同油品，像橄欖油就不適合高溫烹煮。另外也要減少使用飽和脂肪，像是椰子油、牛油、豬油等。

原則3、選擇全穀粗糧類：

主食選擇上，盡量選擇全榖粗糧類食物，像是糙米、燕麥、番薯、薯仔等，都是不錯的選擇，能提供更多膳食纖維與維他命，有效改善腸道健康。

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原則4、海鮮跟黃豆代替紅肉：

盡量以海鮮像是魚類、貝類或是黃豆製品作為蛋白質的來源，減少攝取多餘的脂肪。魚類的選擇上可選擇富含omega-3的三文魚、沙甸魚等。

原則5、紅肉適量，減少加工肉品，選擇家禽類：

飲食上減少食用紅肉類與加工肉品，例如火腿、香腸、煙肉等，因裡面隱藏許多飽和脂肪酸與人工添加劑，容易造成身體負擔，可選用脂肪含量較低的家禽類。

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原則6、控制重口味調味、以香料代替：

少吃高糖分食物、避免使用化學調味，可以用香草類取代醬料。

原則7、水分充足、適量紅酒：

每天至少喝體重Ｘ30毫升的水，例如60公斤體重，要喝1800毫升的水。紅酒多酚和白藜蘆醇，有助維持健康，建議適量喝，並搭配均衡飲食。

李其昀也提醒，除了調整飲食之外，每周運動3次，加上愉快的心情，才能讓身體維持在身心靈健康狀態。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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