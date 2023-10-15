膽結石｜飲食不正常恐致膽結石？少油鹽糖7大飲食原則吃得更健康

現代人聚餐或外食經常大魚大肉，或偏好重口味料理，長期可能導致膽固醇過高，或引發膽結石及其他膽囊疾病。究竟應該如何吃才安心？

文：文子齊 資料查核：Hello醫師



《Hello醫師》今天就要來教大家有膽囊疾病的患者要怎麼吃才會健康。

膽道疾病患者可以吃什麼（按圖👇👇👇）

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膽結石容易引起各式膽道疾病

膽囊位於腹腔深處，是肝臟後方的器官，當肝臟分泌膽汁時，膽汁會順著血液流到膽管內，因此膽管是負責儲存膽汁的地方。為了將膽汁排出腸胃，膽囊會透過肝外膽管連接到十二指腸的接口處收縮，調整進入腸胃的膽汁量。

膽汁在人體扮演的功能，除了幫助吸收脂溶性維他命，也可以乳化脂肪；若吃進去的食物含有脂肪，膽汁就會將它水解後吸收。但若當飲食太過油膩或過鹹時，會阻礙膽汁順利排出，造成膽固醇沉積在膽管及膽囊中，長期下來會形成結石，也就是膽結石。

膽結石患者可能不會有症狀，但也有人會出現右腹部疼痛及噁心等症狀；此外，膽結石也可能引發其他膽道疾病，如膽囊炎、膽管阻塞、膽囊癌或膽管癌等，症狀都相當類似，也能在病患體內形成膽結石。

▼膽結石症狀及注意要點（點擊下圖看清👇👇👇）

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膽道疾病患者可以吃什麼

膽結石起因可能因體質、遺傳等原因所致，不過，也有不少膽結石患者，是因為飲食不正常所引起，除了過油及過鹹料理外，長期不吃早餐便是成因之一；若不吃早餐，膽囊減少收縮，膽汁堆積在膽囊裡，也會導致膽結石。

患有膽結石及膽道疾病，應該怎麼吃比較好？7大原則務必要注意：

- 少量多餐或是定時定量：最主要還是別暴飲暴食，以免讓膽囊過度收縮。

- 選擇低油肉類：選擇脂肪含量較低的肉類，像是雞肉、魚肉及瘦牛肉等，並去除這些肉類的皮後再食用。

- 烹調手法要清淡：盡量避免油炸或油煎的飲食，將烹調手法改成清蒸、清燉、水煮或涼拌等不需多加油的料理方法。

- 調味料要少加：不少人偏好重口味飲食，但若是膽道疾病患者，避免添加過多調味料，例如：香油、麻油、沙律醬、沙茶醬或芝麻醬等，建議以低刺激性的調味料，像是糖、醋及蔥等代替較為合適。

- 容易脹氣食物不要吃：大蒜、洋蔥、椰菜花、韭菜及青椒等，因容易產氣，建議少碰，免得讓腸胃更加不適。

- 補充維他命：長期低油飲食的人，可以適當補充脂溶性維他命A、D、E、K，如穀類及黃綠色蔬菜。

- 日常飲食也應避免加工食品或甜食：例如：魚蛋、貢丸、煙肉、香腸、蛋糕及朱古力等，應避免食用。



▼5種壞習慣易得膽結石（點擊下圖看清👇👇👇）

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除了平時飲食要注意上述7大原則，建議也要控制體重，養成規律運動的好習慣。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：膽囊疾病怎麼吃？切記低油、少調味 ７大飲食原則助你吃得安心】

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