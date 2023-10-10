口臭｜胃酸倒流加睡前飲牛奶引發口臭！3營養素除臭別只吃香口膠

你有口臭卻不自知？台灣一名27歲女設計師，每次要跟男友接吻時，男方總會面露難色，某天問對方，男友才說「妳的嘴巴有很臭的味道」讓她尷尬又心裡很受傷。



沒想到全是因為她睡前一個習慣導致口臭！有哪些原因會產生口臭？

6種原因會讓你口臭（點擊看清！👇👇👇）

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嘴巴臭味來源：胃酸倒流＋睡前喝牛奶

台灣安南醫院副院長許秉毅曾在《健康2.0》節目上分享看診經歷，一名27歲的女設計師平日跟男友相處愉快，但每當要接吻時，男方總會皺眉、露出無法忍耐的表情；有一天女子忍不住問：「你怎麼每次接吻就臭臉」，對方才坦白「妳的嘴巴有很臭的味道」。

之後，該名女設計師開始拼命刷牙，並經常使用漱口水，想解決口臭問題，但一段時間後沒改善，就診後才知道，原來自己有胃酸倒流的問題，加上習慣在睡前喝一杯牛奶，導致發酵牛奶逆流到口腔，產生腐敗酸臭味，引發難聞的口臭氣味。

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不只是清潔問題！6種原因會讓你口臭

你也為自己的「口氣」感到尷尬嗎？台灣營養師吳欣陵指出，別以為口腔異味是口腔清潔習慣不佳者的專利，以下6種狀況也會導致口臭困擾。

1. 消化功能不好，如消化不良。

2. 腸道功能不佳，如便秘、腹瀉。

3. 愛吃辛辣刺激食物。

4. 壓力大。

5. 慣性抽煙、飲酒。

6. 生活作息不正常。



別用香口膠掩飾！吃3種營養素遠離口臭

吳欣陵表示，口腔是消化道的起始點，因此呼吸道、消化道有關的疾病，都有可能引發口臭；若單單只用香口膠、喉糖來掩飾，是無法根除引起口臭的主因。

她建議，先確認自己的口腔清潔習慣，除了早晚刷牙，飯後的清潔也是不能少，確定清潔都有做到，也沒有抽煙喝酒的習慣，那就要開始檢視生活型態以及身體狀況。從飲食上，吳欣陵也提供3種營養素幫助遠離口臭。

1. 維他命C

吳欣陵說明，維他命C可以幫助膠原蛋白的生成，與人體黏膜、牙齦、牙齒、骨骼的修復和發育有關，並且能改善牙齦出血的情形，甚至與免疫力脫不了關係。食物來源：番石榴、柑橘、士多啤梨、奇異果、蘆筍、西蘭花。

2. 鋅

研究指出，缺乏鋅容易引起口臭。含鋅食物來源：蛋、生蠔、肉類、大豆、南瓜籽、核桃。

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3. 葉綠素

葉綠素當中的酶，能扮演除臭的角色。食物來源有：菠菜、羽衣甘藍、西蘭花、香菜、青豆、藻類。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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