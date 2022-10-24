痔瘡｜台男星熬夜久坐肛門突流膿險釀敗血症！1茶飲抑制炎症發生

台灣資深演員屈中恆，前陣子在節目上自曝，有次過年前去澳門玩，因賭場喝啤酒不用錢，每天又跟好友玩到深夜才回房睡。



沒想到在賭場熬夜久坐，又喝下太多啤酒，導致原本就有痔瘡的他竟「肛門流膿」，痛到只能側坐，被醫師警告幸好及早診治，否則嚴重恐引起敗血症。

痔瘡的症狀與改善方式（按圖看清👇👇👇）

+ 9

相關文章：痔瘡｜屁股癢兼隱隱作痛？拆解痔瘡成因、改善方法及5大移除方式

熬夜久坐屁股痛 誤會痔瘡發作

屈中恆在節目上分享親身奇葩患病經歷。有一年因為約了幾對藝人夫妻一同到澳門出遊，白天到景點四處遊玩，晚上則到酒店樓下賭場玩吃角子老虎，一路玩到深夜才回房睡，沒想到玩到第三天時，屈中恆竟因為久坐、喝太多啤酒加上熬夜，導致原本就有痔瘡的他屁股開始不對勁，回程的飛機上只能側著一邊屁股坐，如坐針氈相當不適。

就醫診治後，原來是「肛門瘻管」作祟，醫師表示要馬上處理，連夜安排緊急送進開刀房手術，連專業醫護人員都表示，如果不趕快處理，最嚴重可能會發生敗血症，不可輕忽。

理想排便姿勢：雙腳踏小凳子、 坐姿採前傾

肛門瘻管常被誤以為是痔瘡發作，因為都會引起肛門紅腫熱痛。痔瘡亦是很常見的疾病，每個年齡層幾乎都可能發生。台灣中山醫院家醫科醫師陳欣湄表示，預防痔瘡，排便順暢很重要，理想的排便姿勢有4個要點，照著做，有助排便：

1. 把小矮凳放在地上，雙腳踏上去。

2. 兩個膝蓋要高過大腿。

3. 身體稍微向前傾，35度最為理想。

4. 伸展脊椎，腹部肌肉用力



痔瘡分3種體質，「槐花甘草飲」抑制發炎改善循環

台灣中醫師陳潮宗說，痔瘡是跟體質有關，主要分3種類型體質：

1. 實熱證型

通常喜吃油炸辛辣，吃多容易痔瘡，會出血、疼痛、腫脹。

2. 氣虛下陷型

元氣虛弱，平日痔核脫出，不易復位。

3. 肝經濕熱型

常見習慣熬夜，喜吃瓜果類族群。特點是在肛門周圍容易油油黏黏。

相關文章：痔瘡｜血便、肛門口現脫垂或腫塊屬常見症狀 不想開刀治療3方法👇👇👇

+ 3

陳潮宗推薦一款中藥飲，內含豐富花青素，對修復血管有很好的作用，並能夠增強血管壁彈性，改善循環和抑制炎症的發生。

槐花甘草飲

材料：槐花10克、甘草3克、熱水700C.C。

做法：藥材洗淨、瀝乾，放入保溫瓶中，倒入700cc滾水，燜泡15分鐘即可。

功效：涼血止血，清肝火。用於血熱出血證。如吐血、便血、痔血等，尤其是下消化道出血之痔血、便血；適合痔瘡初期或發作期間飲用。



延伸閲讀：

屈中恆屁股痛誤當痔瘡險爆敗血症！肛門瘻管發炎未妥善處置，小心「菊花炸裂」

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」